Саакашвілі має вибачитися за свою недалекоглядність та спробу захоплення Жовтневого Вадим Трюхан

2017-12-18 08:48 5593

А насправді сьогодні просто якимось дивом вдалося уникнути трагедії в центрі Києва в палаці "Жовтневий". Якщо би в приміщення проникли якісь провокатори і не дай Боже кинули димові шашки чи ще щось в зал, де на концерті перебували сотні людей, то без паніки і жертв не обійшлося б.

Висновки три:

Перший. Саакашвілі має вибачитися зі сцени Майдану перед людьми за свою недалекоглядність, бути більш обережним у висловлюваннях надалі і відсторонити тих членів своєї команди, які йому порадили зі сцени закликати людей йти захоплювати Жовтневий.

Другий. Людям не варто вестися на заклики вдаватися до якихось незаконних дій, і виявляти провокаторів у своїх рядах. Ситуація наскільки наелектризована, що достатньо одного сірника, щоб стався вибух.

І last but not least. А Національній поліції, Національній Гвардії і іншим правоохоронним органам величезна повага і вдячність. Спрацювали високопрофесійно і чітко. Браво!

ПС. І не важливо що за концерт, діти чи дорослі. Важливо те, що насиллям і незаконними діями Україну не врятуєш.