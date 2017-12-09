Глубокая заморозка: в чем реальная причина закрытия вузов на зимовку Янина Соколовская

2018-01-18 08:20 1246

Читаю-зачитываюсь рассуждениями о том, как ужасно страдают киевские вузы, распустившие детей по домам, чтоб не платить за отопление.

А что тут нового? Вы видели, к примеру, студгородок КПИ, роскошные советского образца корпуса с выстывшими огромными аудиториями, которые невозможно обогреть? Этот недокампус годами не отапливается и теперь отчасти похож на Припять.

А вы видели общежитие НАУ, авиационного университета, где по той же причине отсутствия отопления и бесхозяйственности грибок проел все стены, а в комнатах и туалетах можно фильмы ужасов снимать?

А вы знаете, как в 90-е училась я в моем любимом Полиграфе? Киевскую часть занятий проводили в 24 спортивном корпусе КПИ, над бассейном, который обогревал аудиторию своими парами. В любом другом месте холод был такой, что в варежках руки замерзали.

ИЗ-ЗА ВЫСОКИХ ТАРИФОВ КИЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ШЕВЧЕНКО ЗАКРЫЛИ ДО ВЕСНЫ

Но тогда мы учились бесплатно и вузы государством практически не финансировались.

А сейчас? Куда идут деньги контрактников? А деньги от распродажи земель кампусов? От аренды, которую широко предоставляют коммерческим фирмам? От взяток, в конце концов, которые платят абитуриенты в виде благотворительных взносов?

Почему за эти деньги корпуса не модернизировали, не утеплили, не поменяли систему обогрева с лопнувшими трубами? Почему? Да потому что проще сказать, что мы распускаем студентов по домам и устроить скандал, чем обновиться.

Открытым остаётся вопрос, когда уже НАБУ займется личными счетами ректоров этих вузов.

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