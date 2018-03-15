Зачем Ким Чен Ын захотел встретиться с Трампом Игорь Шевырев

2018-03-15 08:31 12404

Южнокорейская высокопоставленная делегация съездила в Пхеньян успешно. Напомним, в начале марта КНДР посетили руководители южнокорейских спецслужб: Чонг Ый Енг (директор службы безопасности) и Со Хун (директор внешней разведки).

Таким образом, Сеул и Пхеньян не только продолжили, но и углубили свой прямой диалог, начатый с олимпийского перемирия, сделав очередной шаг в мирном урегулировании конфликта, который тянется с холодной войны вот уже несколько десятилетий.

Сначала в Пхенчхане северные и южные корейцы выступили одной командой, которая попала в семерку в общем олимпийском зачете. Причем «северяне» впервые приехали на Юг сухопутным маршрутом, через пункт пропуска Пханмунджом. Тем самым, символично пробив стену на линии разграничения. Однозначно успех на пути к мирному урегулированию.

Еще один шаг – нынешняя поездка южнокорейских спецслужбистов в Пхеньян. Первая поездка из Сеула в Пхеньян после продолжительного перерыва. Как результат, возобновление между Севером и Югом прямых политических переговоров.

Уже появилось несколько подробностей данной поездки.

После Пхеньяна южнокорейцы разъехались информировать остальных участников корейских «шестисторонних переговоров».

Сначала оба спецслужбиста посетили Вашингтон. Затем разъехались по разным столицам. Директор службы безопасности Чонг Ый Енг посетил Пекин, а затем – Москву. Директор внешней разведки Со Хун провел двусторонние консультации в Токио.

Лидер КНДР Ким Чен Ын проявил интерес к встрече с президентом США Дональдом Трампом – привезла южнокорейская делегация сенсационную новость из Северной Кореи.

Чонг Ый Енг и Со Хун лично встречались с Ким Чен Ыном.

Лидер Северной Кореи в последнее время проявляет серьезную активность к разного рода встречам. Например, месяц назад, в Пхенчхане, Ким Чен Ын через свою родную сестру Ким Е Чжон передал предложение о встрече с южнокорейским президентом Мун Чже Ином. Сейчас, в Пхеньяне, принял южнокорейских спецслужбистов.

Однако, зачем Ким хочет встретиться с Трампом?

К слову, Трамп, когда ему только доложили о предложении, сделанном из Пхеньяна, быстро согласился. «Трамп сделает этот шаг не для шоу. Он реально хочет решить проблему», - по горячим следам прокомментировал Майк Помпео.

Таким образом, если Трамп и Ким Чен Ын встретятся, это будет первая в истории встреча президента США и лидера КНДР. Ну а Южная Корея во всем этом процессе, как видим, выступает важным посредником в организации встречи.

Место встречи пока что согласовывается. Это могут быть нейтральные Швеция или Швейцария, либо южнокорейский курорт Чэджу. Южнокорейцы в качестве еще одного варианта предлагали Пханмунджом, на линии разграничения.

Ориентировочно встреча должна состояться в конце мая. То есть месяц спустя, когда запланирован третий межкорейский саммит, на уровне лидеров корейских Севера и Юга. Саммит Ына и Ина, запланированный в Пханмунджоме.

Как видим, стремительные изменения происходят сейчас на Корейском полуострове.

Как Ким Чен Ыну удалось быстро мотивировать Трампа к встрече? Например, обещанием освободить всех американских заложников. Это как минимум. Во всяком случае, уже сам по себе беспроигрышный вариант. Даже если Трампу удастся освободить одного американского заложника, это уже результат. И встреча соответственно будет результативной. Ну, это помимо, разумеется, хорошей возможности для лидеров государств тет-а-тет провести переговоры. А Трампу и Ким Чен Ыну безусловно, многое есть о чем поговорить на переговорах.

На каких условиях могут быть переговоры? США сразу потребовали от КНДР прекращение любых, - ракетных или тем более, ядерных испытаний. Вооруженные провокации явно не тот фон, на котором проводить серьезные переговоры. Тем более, это переговоры, в которых заинтересованы обе стороны. «Северная Корея должна сделать конкретные шаги. Если Ким не прекратит провокаций, я быстро выйду из переговоров», - пообещал Трамп, согласившись на встречу.

Итого:

а) прямые переговоры между США и КНДР

б) освобождение заложников

в) режим тишины от северокорейских провокаций – все это может стать существенным продвижением в корейском урегулировании. Что к слову, резко диссонирует с прошлогодними двумя ядерными взрывами, а также двумя ракетными испытаниями, сотрясаемыми на Корейском полуострове и державшими в напряжении весь мир.

Впрочем, за кадром по-прежнему сохраняет актуальность самый главный вопрос: что будет с северокорейской «ядерной программой» и сработает ли сценарий денуклеаризации?

Это и есть тот самый главный вопрос, вокруг которого ведутся переговоры на Корейском полуострове.

Что станет предметом торга в этих переговорах?

Для Ким Чен Ына наиболее важно – сохранить власть.

Наверняка, именно инстинкт политического самосохранения выступил для Кима тем самым «драйвером», который активизировал его к разного рода встречам. Значит, Ким убедился: власть под ним однажды может пошатнуться. Или если точнее, на международном уровне может сложиться консенсус, в результате которого смена режима в Пхеньяне станет делом времени.

Возможно, на Кима подействовали категоричные предупреждения Майка Помпео, который еще в бытность своего директорства в ЦРУ заявлял: только смена режима в КНДР реально сможет сдвинуть процесс мирного урегулирования. Так, ровно год назад Майк Помпео открыл в Сеуле американский центр, который вплотную занялся противодействием северокорейским угрозам. Год активной работы США и союзников дал результаты: международная обстановка вокруг КНДР меняется. В Пхеньяне правящий режим тоже задумался о самосохранении.

Отсюда вывод: как бы в Пхеньяне не дорожили своей «ядерной программой», но интересы сохранения власти для северокорейского режима гораздо важнее.

Сделка – власть в обмен на «ядерную программу» - можно ли достичь с КНДР «ядерное соглашение»?

Япония, к слову, уже проявила готовность профинансировать в полном объеме миссию МАГАТЭ по северокорейской программе.

В любом случае, как бы северокорейский Ким не держался за власть, ставки в политической игре повышены. Например, на днях Верховный комиссар ООН по правам человека Сайед Раад аль-Хусейн поставил дополнительным условием: тема защиты прав человека в КНДР является одной из ключевых в корейском мирном урегулировании.

…В общем, в урегулировании конфликта на Корейском полуострове в последнее время произошли существенные позитивные изменения. Сделаны конкретные шаги в пользу мирного урегулирования. Меньше стало вооруженных провокаций, больше – разноуровневых переговоров, становятся частыми встречи. Причем на самом высоком уровне.

Однако, как на такое развитие корейских событий посмотрят в Пекине, Москве и Токио.

О результатах соответствующих поездок южнокорейских представителей в следующей статье.