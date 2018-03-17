Чудо корейского урегулирования Игорь Шевырев

2018-03-17 10:40 9009

Для Китая и России «корейский вопрос» важен, прежде всего, с точки зрения безопасности. В то время как для Японии – это еще и вопрос национальной стратегии.

Как уже отмечалось, побывав в Пхеньяне, южнокорейская делегация сразу же посетила Вашингтон, а затем разъехалась: директор службы безопасности Чонг Ый Енг – отправился в Пекин и Москву, а директор службы внешней разведки Со Хун – в Токио.

«Ситуация на Корейском полуострове близка к чуду», - заявил глава МИД Японии Таро Коно после «донесения» южнокорейского разведчика.

Официальный Токио поблагодарил Сеул посреднические усилия и по организации переговоров между КНДР и США, и вообще по корейскому урегулированию. По словам главы японского МИД, это привело к повороту в сложившейся напряженной ситуации.

Япония и Южная Корея договорились скоординированно поддерживать нынешнюю тактику: сохранение максимального давления на Пхеньян (в том числе, санкционного) – до тех пор пока не будет достигнут позитивный результат в корейском урегулировании.

Мирно и благочинно также состоялись встречи в Пекине. Сначала Чонг Ый Енг встретился и с госсоветником КНР Ян Цзечи, главой МИД КНР Ван И, а затем был принят и председателем Китая Си Цзиньпином.

«Китай – на одной странице (page) с Сеулом», - подчеркнул Си Цзиньпин.

Лидер Китая сказал, что будет «с нетерпением» ожидать, чтоб «гладко» прошел и межкорейский саммит (запланированный на конец апреля). Кроме того, Си Цзиньпин выразил поддержку переговорам, запланированным между Кимом и Трампом.

Госсоветник Ян Цзечи отметил «позитивные изменения», которые в последнее время происходят на Корейском полуострове.

«Китай продолжит выполнять уникальную роль в урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова», - отмечается в официальном заявлении МИД КНР.

Ранее мы писали о позиции Китая по корейскому урегулированию: http://izvestia.kiev.ua/blog/show/84299