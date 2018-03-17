Беженцам от Путина в Израиль: вы ошиблись дверью Нелли Гутина

2018-03-19 11:52 5929

Много читать немецких книжек тридцатых годов - это не всегда безопасно, может возникнуть паранойя.

Многие представители креативного класса в западных странах (и, видимо в России) под влиянием исторических травм склонны видеть фашизм и нацизм во всех проявлениях патриотизма, и любые носители этого чувства выглядят в их глазах неинтеллигентым «быдлом». Но мы в Израиле - патриоты без комплексов, и поэтому иностранные и местные либералы считают, что у нас без пяти минут фашизм.

Во время этих операций те из нас, кто интеллигентные и либеральные , выходят на демонстрации против того, чтобы мы поливали свинцом наших соседей, но только усиленные наряды полиции не позволяют остальным порвать их в клочья или полить тем же свинцом.

От гражданской войны нас оберегает наша демократия, поэтому выборы у нас не каждые четыре года, как предусмотрено, а каждые два, после которых побежденные интеллигенты и креаклы желают победителям «выпить яду».

Иногда какой-нибудь креакл все же набирается смелости и называет сторонников национального лагеря «быдлом» или «чернью». Одному талантливому и очень красивому телелюбимчику это стоило не только карьеры, но в конечном счете и жизни. Еще одному пришлось срочно уехать после последних выборов. Если израильтяне и не порвут вас в ватные клочья за «ватник», то только потому, что не поймут, что это такое. Социальный расизм в демократическом обществе не проходит – у людей с низким статусом, образованием и «уровнем» такое же право голоса, как и у «белой косточки».

Я понимаю, что интеллигентные люди опасаются жить в стране, где могут убить оппозицинного политика, высказывающего непопулярные взгляды, как в случае Немцова. Но у нас однажды убили самого премьер-министра за непопулярную политику, и что?

Разумеется, мы прогрессивное, толерантное общество, в котором с уважением относятся к представителем секс-меньшинств - правда, иногда их убивают.

Если поговорите с местным ивритоязычным таксистом о международном положении, можете быть сильно удивлены: таксист скажет ему что хорошо бы получить Путина к нам хотя бы на неделю, чтобы навести порядок. Не исключено, что таксист также путает Украину с Чечней и считает украинцев мусульманами.

Конечно, у нас есть прослойка глубоко либеральной интеллигенции. Она группируется вокруг либеральной газеты Гаарец, которая финансируется личным врагом Путина Невзлиным с одной стороны и немецким концерном с нацистским прошлым – с другой. (Хорошая компания ). Но вот незадача: по данным опросов авторы этой газеты принадлежат к самом ненавидимым журналистам Израиля, и некоторые из них ходят с охраной. Так что, опять по-новой сидеть вместе с немногочисленными единомышленниками среди ненавидящего тебя этноса? Приехали, как говорится...

Если кому-то показалось, что я, типа, критикую свою страну, то совсем наооброт: потому что я – патриотка. По-вашему – «ватник». По-нашему - «гордое быдло». На иврите это звкчит так: « Ани – асафсуф гээ».

Израиль – это вилла в джунглях (не мои слова, один бывший премьер обозначил), здесь надо время от времени отстреливаться от диких зверей. Это не место для слабонервных.

Но если вы все же решаетесь войти в эту дверь, то не оборачивайтесь: вы же знаете из Библии, что случается на этой земле с теми, кто оборачивается.

И вообще лучше приезжать «в» чем уезжать «от».