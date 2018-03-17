УКРАИНА-НЕНЬКА и БАБУШКА-РОССИЯ Янина Соколовская

2018-03-19 12:36 9170

Сегодня мы непомерно много говорим о выборах президента соседней страны, уверенно бредущей к монархии. Непомерно - потому, что это не внутриукраинская ситуация. Слишком много - потому что результат был предсказуем, электоральная обедность Владимира Путина увеличивается в РФ из года в год, и, как говорилось в старом анекдоте, если ВВП будет растит так и дальше, он скоро станет играть в баскетбол.

При этом важно заметить и зафиксировать несколько моментов.

Если в России считают, что Украина для нее - пугающий пример демократии, то Россия для Киева - дорогая прививка от стагнации. Нам важно понять, как РФ, первая открывшаяся гласности и весне, переболевшая путчем и установившая Ельцина на танк, так быстро пережила демократическую молодость, что к 26 годам успела впасть в старость с окончательным увяданием.

Нам важно это понять и ни в коем случае не повторить - потому что мы в свои 26 лет - подростки, бодрые и рьяные, мы только учимся строить страну, многое ломаем, ибо неумелы, но мы - живые, активные и подающие надежды.

Да, у нас не все получается. И президенты у нас всегда неидеальны, и премьеры ужасны, и спикеры неговорливы - мы всегда недовольны властью.

И мостовые у нас плохие, и пробок много, и развязок не хватает – мы всегда недовольны своими дорогами, а из общего с Россией отмечаем только отсутствие инфраструктуры и наличие дураков. Но со временем мы эти две беды переименовали в «креатив и рельеф». А с этими понятиями уже можно работать - в том числе и при помощи старших товарищей из Евросоюза.

Да, нам мозолит глаза пример Польши, в которую ЕС единомоментно и мощно влил 200 млрд. €, которой Уния до сих пор строит мосты и дороги, который и сейчас помогают соседние страны, которая принимает украинцев на учебу и работу и не находится под угрозой войны и в состоянии боевых действий.

Да, мы не можем понять, чем мы Евросоюзу не Польша. Мы же лучше Польши, больше и ярче. Наши работящие руки трудятся по всему миру, и Польшу строят тоже наши руки, и детей её растят, и стариков досматривают. А в это время наши дети и старики остается практически без внимания.

Теперь мы это понимаем. Теперь мы, подросшие подростки, начинаем задумываться о главном - о детстве и о старости. О том, какими вырастут наши потомки, и о том, что будет с нами, когда мы все же постареем. И мы проводим реформы - образовательную и пенсинную.

Но при этом мы понимаем, что наша старость и старость нашей страны где-то далеко, за карпатскими горами.

Мы молоды и активны. Мы идём вперёд. Мы не останавливаемся на достигнутом. Если и делаем что-то неправильно, то это трудности роста. А рост - это развитие, принципиально отличающие нас от того, что происходит за северо-восточной границей.

Своими действиями, умелыми или неуемными, конструктивными или разрушительными, ошибочными или перспективными, мы даем понять, что мы – не старики, у нас вся жизнь впереди. Мы пришли сюда надолго, мы выживем и мы сумеем правильно жить и сохранять молодость своей страны. Мы - научимся.