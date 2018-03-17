УКРАИНА-НЕНЬКА и БАБУШКА-РОССИЯ Янина Соколовская

2018-03-19 12:36 9170

Сегодня мы непомерно много говорим о выборах президента соседней страны, уверенно бредущей к монархии. Непомерно - потому, что это не внутриукраинская ситуация. Слишком много - потому что результат был предсказуем, электоральная обедность Владимира Путина увеличивается в РФ из года в год, и, как говорилось в старом анекдоте, если ВВП будет растит так и дальше, он скоро станет играть в баскетбол.

При этом важно заметить и зафиксировать несколько моментов.

Если в России считают, что Украина для нее - пугающий пример демократии, то Россия для Киева - дорогая прививка от стагнации. Нам важно понять, как РФ, первая открывшаяся гласности и весне, переболевшая путчем и установившая Ельцина на танк, так быстро пережила демократическую молодость, что к 26 годам успела впасть в старость с окончательным увяданием.

Нам важно это понять и ни в коем случае не повторить - потому что мы в свои 26 лет - подростки, бодрые и рьяные, мы только учимся строить страну, многое ломаем, ибо неумелы, но мы - живые, активные и подающие надежды.

Да, у нас не все получается. И президенты у нас всегда неидеальны, и премьеры ужасны, и спикеры неговорливы - мы всегда недовольны властью.

И мостовые у нас плохие, и пробок много, и развязок не хватает – мы всегда недовольны своими дорогами, а из общего с Россией отмечаем только отсутствие инфраструктуры и наличие дураков. Но со временем мы эти две беды переименовали в «креатив и рельеф». А с этими понятиями уже можно работать - в том числе и при помощи старших товарищей из Евросоюза.

Да, нам мозолит глаза пример Польши, в которую ЕС единомоментно и мощно влил 200 млрд. €, которой Уния до сих пор строит мосты и дороги, который и сейчас помогают соседние страны, которая принимает украинцев на учебу и работу и не находится под угрозой войны и в состоянии боевых действий. 

Да, мы не можем понять, чем мы Евросоюзу не Польша. Мы же лучше Польши, больше и ярче. Наши работящие руки трудятся по всему миру, и Польшу строят тоже наши руки, и детей её растят, и стариков досматривают. А в это время наши дети и старики остается практически без внимания.

Теперь мы это понимаем. Теперь мы, подросшие подростки, начинаем задумываться о главном - о детстве и о старости. О том, какими вырастут наши потомки, и о том, что будет с нами, когда мы все же постареем. И мы проводим реформы - образовательную и пенсинную.

Но при этом мы понимаем, что наша старость и старость нашей страны где-то далеко, за карпатскими горами.

Мы молоды и активны. Мы идём вперёд. Мы не останавливаемся на достигнутом. Если и делаем что-то неправильно, то это трудности роста. А рост - это развитие, принципиально отличающие нас от того, что происходит за северо-восточной границей.

Своими действиями, умелыми или неуемными, конструктивными или разрушительными, ошибочными или перспективными, мы даем понять, что мы – не старики, у нас вся жизнь впереди. Мы пришли сюда надолго, мы выживем и мы сумеем правильно жить и сохранять молодость своей страны. Мы - научимся.

Еще блоги

Андрей Новак Борги чи дефолт: Чому Україна змушена брати новий кредит МВФ 2018-03-21 10:53 3703
Влад Золотарь Тайное поздравление Тимошенко с победой Путина стало явным 2018-03-20 10:42 342887
Владимир Круцко О стабильности и переменах 2018-03-20 09:33 4277
Игорь Шевырев 4 стратегии Китая - как без конфликтов наращивать влияние в мире 2018-03-20 08:19 6447
Янина Соколовская УКРАИНА-НЕНЬКА и БАБУШКА-РОССИЯ 2018-03-19 12:36 9170
Нелли Гутина Беженцам от Путина в Израиль: вы ошиблись дверью 2018-03-19 11:52 5922
Вадим Трюхан Путін пішов, Путін прийшов. Що далі? 2018-03-19 10:31 8827
Игорь Шевырев Чудо корейского урегулирования 2018-03-17 10:40 9002
Все блоги

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Блоги

Андрей Новак Борги чи дефолт: Чому Україна змушена брати новий кредит МВФ 3703
Влад Золотарь Тайное поздравление Тимошенко с победой Путина стало явным 342887
Владимир Круцко О стабильности и переменах 4277
Игорь Шевырев 4 стратегии Китая - как без конфликтов наращивать влияние в мире 6447
Янина Соколовская УКРАИНА-НЕНЬКА и БАБУШКА-РОССИЯ 9170
Нелли Гутина Беженцам от Путина в Израиль: вы ошиблись дверью 5922
Вадим Трюхан Путін пішов, Путін прийшов. Що далі? 8827
Игорь Шевырев Чудо корейского урегулирования 9002
Все блоги

Лента

15:45 Ryanair открывает 15 новых рейсов из Киева и Львова - куда можно недорого полететь
15:16 В МИД Украины поставили условия снятия запрета на эксгумацию поляков
14:43 Звезда запрещенного сериала "Сваты" Добронравов перенес тяжелый инсульт
14:15 Brexit приостановлен: Британия договорилась не выходить из ЕС еще два года
13:46 Гройсман грозится всего за 30 дней решить проблему авто на еврономерах
13:14 В ЕС готовят жесткое послание в ответ на использование РФ нервно-паралитического вещества
12:45 Прогноз погоды: Днем тепло и солнечно, а ночью снова мороз до -14°C
12:13 Обыск базы полка Азов в Киеве: активисты строят баррикады и перекрывают движение
11:44 У Путина есть мощный компромат на Дональда Трампа, - разведка США
11:12 У Саакашвили прокомментировали арест в метро Киева мужчины с рюкзаком взрывчатки