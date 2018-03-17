4 стратегии Китая - как без конфликтов наращивать влияние в мире Игорь Шевырев

2018-03-20 08:19 6447

Март – месяц парламентских китайских «двух сессий», когда ставятся цели и задачи на весь предстоящий год. Планы на год – составляй весной, следуя китайской народной пословице.

МИД Китая рассказал о своих планах на 2018 год.

Как правило, каждый год имеет наиболее знаковые события для китайской дипломатии. Так, 2017-й больше всего запомнится Belt Road Forum в Пекине и саммитом БРИКС в Сямэни, 2016-й – саммитом «Большой двадцатки» в Ханчжоу, 2015-й – знаковыми визитами в США и Великобританию, 2014-й – саммитом АТЭС в Пекине, в 2013-м была официально провозглашена стратегия «Один пояс, Один путь».

На 2018-й год МИД КНР называет четыре основных дипломатических события.

Прежде всего, отметим, 2018-й год пройдет под знаком 40-летия реформ и открытости.

За этот продолжительный срок реформ Китай показал не только устойчивый экономический рост, который позволил модернизировать страну и вывести ее на качественно новый уровень, но и умение неоднократно успешно преодолевать кризисы. Хоть азиатский финансовый кризис 1998-го, хоть глобальный экономический кризис 2008-го. Экономика Китая, хотя и под влиянием кризиса замедлилась, но смогла перейти на новую модель развития, избежала «жесткой посадки», обрела устойчивость и сейчас после некоторого замедления в китайской экономике снова наблюдается тренд к ускорению. Преодолев кризис и выйдя на новый уровень, Китай активно продвигается на международном уровне. И чтобы укрепить позиции на рынках, и чтобы расширить влияние. Какие в этой связи стоят приоритеты перед китайской дипломатией?

Во-первых, Боаоский азиатский экономический саммит, который состоится в начале апреля. На Хайнани. Тема 40-летия реформ будет проходить стержневой линией через этот саммит. В Боао будут прежде всего, представлены экономики стран Юго-Восточной Азии. По результатам реформ, Китай утвердил себя в роли экономически влиятельной азиатской державы. Как результат, уже происходят сдвиги в существующих стратегических балансах в Азии.

Во-вторых, саммит ШОС, который традиционно состоится в июне. В нынешнем году пройдет в Циндао. Это будет первый саммит ШОС, который пройдет после прошлогоднего расширения организации (вступление Пакистана и Индии). Каким стал «шанхайский дух» после расширения, об этом будут говорить участники саммита.

В-третьих, Форум китайско-африканского сотрудничества, который состоится в Пекине и будет призван придать новый импульс отношениям со странами Африки. По сути, это будет презентация стратегии OBOR для Африки. Как видим, Новый Шелковый путь из года в год продолжает покорять континенты. Но главная «изюминка» в том, что это будет первый полноформатный саммит между Китаем и Африкой.

Ну и в-четвертых, China International Import Expo 2018 – первая выставка, в которой примет участие отдельным стендом.

Отметим, Китай, планомерно наращивая международное влияние старается избегать конфликтов, коллизий (одно из проявлений задекларированной стратегии мирного развития), выискивая свободные ниши и просторы. В частности, не разрушая существующую геометрию в треугольнике США-Китай-Россия.