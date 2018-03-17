О стабильности и переменах Владимир Круцко

2018-03-20 09:33 4277

Благополучие страны, как известно, определяет состояние её экономики. Это аксиома. Экономика вещь прагматичная и может быть успешной только при стабильной системной политике.

Но пока в стране строят политику " подростки", которые только "бодры и рьяны", то и о системной политике говорить не приходится. Главное стабильность, она определяет всё.

Поживите хотя бы несколько лет в той же Англии, поработайте в чисто английской компании, пообщайтесь с простыми средними англичанами и вы поймёте насколько они ценят стабильность и спокойствие.

Я уверен, у вас даже возникнет ощущение стагнации. Развитие страны должно идти эволюционным путём, то есть взвешенно и без скачков. Когда то молодые, "бодрые и рьяные" реформаторы Китая хотели резко вырваться вперёд с их идеей "Большого скачка". Чем это закончилось известно. Но китайцам повезло: у них нашёлся мудрый, спокойный и прагматичный Дэн Сяо Пин. В Украине же, к большому сожалению, процветает пиар или "одни понты", которые создают только мыльные пузыри.