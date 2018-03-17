Борги чи дефолт: Чому Україна змушена брати новий кредит МВФ Андрей Новак

2018-03-21 10:53 3710

Якщо Україна не буде отримувати кредитів від МВФ, щоб перекривати зовнішній борг, у 2019 році нам прийдеться оголосити дефолт державного бюджету.

Нещодавно віце-президент Європейської Комісії Федеріка Моґеріні під час свого візиту в Київ заявила, що ЄС чекає від України більше прогресу в боротьбі з корупцією, а також розповіла про плани виділити Києву нову макрофінансову допомогу в розмірі близько мільярда євро.

Оскільки, допомога ЄС Україні макрофінансова, то кошти підуть на підтримку Нацбанку для поповнення золотовалютних резервів та уряду для вирішення бюджетних проблем. В уряді ці гроші йдуть на погашення зовнішнього боргу. Адже у найближчі три роки в нас буде пік зовнішніх виплат, де 20 мільярдів доларів – гарантований державою борг, а 5 мільярдів – борг державних підприємств. От якщо вони не зможуть його обслуговувати самостійно, доведеться виплачувати з державного бюджету.

Тому, якщо за ці три роки ми не будемо мати нових валютних вливань, то самостійно ми не зможемо покривати цей зовнішній борг. І якщо не буде нових валютних вливань, щоби перекривати цей борг, то у 2019 році нам прийдеться оголосити дефолт державного бюджету.

Також ця допомога спрямована на забезпечення стабільності грошової одиниці. Три роки транші до нас надходили, але чи вплинуло це на стабілізацію курсу гривні? Ні, гривня продовжувала девальвувати. Тому виникає питання, для чого ми ці гроші беремо.

Тож чому МВФ продовжує виділяти транші для України, яка не проводить реформ, а займається лише імітацією реформ, можна пояснити так: бо на рівні «Великої сімки» прийнято важливе політичне рішення підтримувати Україну за будь-яких обставин. Адже Україна – єдина держава, яка реально зупиняє російську агресію. Але сьогодні нас підтримують на мінімальному рівні, щоб ми «втримались на плаву». А якщо ми хочемо отримувати значно більше коштів, то тут вже потрібно робити справжні реформи, а не імітувати їх.