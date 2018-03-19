Экономическое чудо черниговского губернатора Влад Золотарь

2018-04-03 16:04 854

Украинские госчиновники высшего звена представляют собой уникальную загадку как для рядовых граждан, так и для многочисленных антикоррупционных органов. Последних, как известно, за последние годы расплодилось много. Однако, достойными аналогами своих западных прототипов они не стали в виду традиционной для наших реалий кумовщины и стремительно нарастающих междоусобных конфликтов.

Во многом из-за их бессилия, политики и чиновники продолжают до неприличия богатеть даже в самых нищих, бедных областях.

Возьмем вторую в рейтинге отсутствия успехов область – Черниговскую. По данным СМИ именно тут едва ли не самые низкие в стране зарплаты (практически равны минималке). Динамика роста промышленности, торговли, развития бизнеса также имеет очень мало чего общего с самим понятием динамики. По итогам полугодия промпроизвдство упало на 3,5%. По другим показателям, к примеру пищевая отрасль падение перевалило за 10%.

Тем не менее, это отнюдь не отражается на благосостоянии и доходах губернатора области Валерия Кулича. С 2010-го года, когда он начал свою политическую карьеру пройдя в облсовет по спискам партии Сергея Тигипко, его заработки возросли до шестизначных сумм. Так, в его декларации за 2011 году было указано всего 43,7 тысячи гривен дохода. Спустя всего два года эта сумма взлетела до 12 миллионов.

Согласно свежей декларации, Валерия Петровича за 2017 год он сумел нажить честным трудом почти 36 миллионов гривен. В эту сумму входит его зарплата, дивиденды, доходы от сдачи имущества в аренду, ценных бумаг, наследство и т.п.

Кроме того, «слуга народа» владеет наличными 1,5 млн гривен, 800 тысяч евро и 600 тысяч долларов. Недвижимостью - двумя земельными участками в Чернигове (1000 кв. м каждый), элитным особняком (384,20 кв. м), двумя квартирами (203,50 и 44,90 кв. м), гаражом (22,40 кв. м), четырьмя участками в селе Рождественское Коропского района (21 678, 13 866, 4 730 и 3 227 кв. м), а также автомобилями AUDI Q7 2017 года выпуска, TOYOTA LAND CRUISER PRADO и BMW 750LD.

Ни в чем не отказывает губернатор и дочери Анне, которая, если верить ее постам и фото в Соцсетях, за последние пару лет побывала в Лондоне, Риме, Чикаго, Амстердаме, Нью-Йорке, Мюнхене, Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Майями, Шри-Ланке…

Официально такая сытая и вольготная жизнь обеспечивается тем, что Кулич является совладельцем и/или конечным бенефициаром семи фирм – включая сельскохозяйственные ООО «Интер» и ЧП «Агро-трейдер». Причем, этими бизнесами он владеет напополам с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко.

Примечательно, что давние друзья/партнеры Кулич и Артюшенко в 2014 году избрались в Раду. Однако, в законотворческой деятельности долго не задержались, один вернулся на Черниговщину губернатором, второй соответственно, стал мэром. Так дуэтом и богатеют. Жаль правда, что это происходит обратно пропорционально развитию вверенной им президентом области и избирателями города.

В конце прошлого года в ФРГ нашли простой способ оценки эффективности госчиновников. Было предложено платить зарплаты, к примеру, министрам пропорционально росту экономики. Как поработал – так и заработал.

В украинских реалиях это могло бы также дать положительные результаты, подстегнуть реформы. Но только при условии, что антикоррупционные органы прекратят воевать друг с другом, делить потоки, кресла, а примутся распутывать нехитрые схемы обогащения чиновников. Словом, разгадывать все те загадки, о которых было сказано в самом начале…