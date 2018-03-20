Україна і Білорусь мають стати східноєвропейськими тиграми Вадим Трюхан

2018-04-17 13:38 1659

Незважаючи на те, що Білорусь пов’язана з Росією цілою низкою двосторонніх договорів союзницького плану і зазвичай автоматично підтримує будь-які дії Москви на міжнародній арені, відносини між Україною та Білорусією на даний момент є одними з найдинамічніших.

Пояснюється це давніми традиціями співпраці двох країн, симпатією українців до білорусів і навпаки, близькістю історичних доль, культурних особливостей двох народів і багатьма іншими чинниками.

До позитивів варто віднести, перш за все, значний товарообіг між двома державами. Так, у 2017 року ріст склав 20% і досяг рівня 4,6 млрд дол.США. Протягом перших місяців позитивна динаміка зберігається, хоча до досягнення показників 2012-13 років, коли ми мали 8 млрд.дол.США, ще далеке.

По-друге, рівень політичного діалогу між керівництвом двох держав завжди перебуває в тонусі. Навіть в найскладніший період одразу після Революції Гідності, Президент Лукашенко і в.о.Президента Турчинов зустрічалися і комунікували в інший спосіб. Восени очікується чергова зустріч на найвищому рівні в Гомелі, під час якої відбудеться ціла низка практично орієнтованих заходів, - засідання мижурядової комісії з питань торгівлі, великий бізнесовий форум, форум регіонів тощо.

По третє, за останніми опитуваннями, українці найбільше симпатизують, поряд з поляками, саме білорусам. Аналогічна картина і по відношенню ставлення білорусів до українців.

Враховуючи це, Україні варто приділяти максимум уваги відносинам з нашим сусідом і на рівні міждержавних зв’язків, і на рівні бізнесу, і на рівні громадянського суспільства.

Україна і Білорусь - це дві країни, в яких в рази більше спільного, аніж того, що нас розділяє. В недалекому майбутньому наші країни і народи можуть і мають стати новітніми східноєвропейськими тиграми.

А 3-6 травня 2018 року в Києві буде реалізовано пілотний проект «Українсько-білоруська ініціатива «Нове лідерство для Східної Європи».

Детальна інформація і форма для подачі заявок на участь ТУТ