США и Китай: проверка на прочность Игорь Шевырев

2018-05-03 08:12 462

«Торговая война» между США и Китаем, нагнетаемая в течении двух предыдущих месяцев, в действительности, как и следовало ожидать, так и не состоялась.

Напомним, нынешний американо-китайский торговый спор стал наиболее крупным за время президентства Трампа. С 13 марта США повысили пошлины на импорт цветных металлов (+25% на сталь и +10% на алюминий). Затем с апреля Вашингтон усилил торговое давление, обвинив Пекин в «пиратстве» объектов интеллектуальной собственности. (Правда, без соответствующих обращений в суды или коммерческий арбитраж). Совокупно торговый удар Трампа по китайской экономике составил $50 млрд. Пекин ответил симметрично, повысив пошлины на американские товары. В том числе, на импорт соевых бобов, свинину и комплектующие для авиации.

Трамп собирался снова удвоить ставки, но в итоге, так и не стал этого делать.

И в Пекине, и в Вашингтоне запросили о переговорах.

3-4 мая американо-китайские торговые переговоры состоялись. В Пекине.

В Китай приехала солидная американская делегация во главе с министром финансов Стивом Мнучиным, а также в составе с министром торговли Уилбором Россом, торговым представителем Робертом Лихтхайзером, а также торговыми и экономическими советниками Трампа соответственно Питером Наварро и Ларри Кадлоу.

Делегацию США в Пекине принял вице-премьер Госсовета КНРЛюХе, возглавляющий команду реформаторов в китайском правительстве.

Обе стороны по результатам переговоров, остались довольны.

Накануне Китай согласился сделать ряд тактических уступок. Прежде всего, открыв для иностранных компаний некоторые отраслевые рынки. В том числе, производство электромобилей, финансы, страхование и банки, а также производство аэрокосмического оборудования.

В администрации Трампа поспешили приписать сделанные уступки к себе в успехи.

В то время как Китай, по большому счету, как об этом мы ранее неоднократно говорили, продолжает последовательно уходить от любых провокаций Вашингтона к торговым спорам, конфликтам, конкуренции.

Дело в том, что на данный момент Китай полным ходом сосредоточен на внутренних реформах, чтобы достаточно укрепить собственную экономику. Перед тем как полновесно выйти на международные рынки нужно быть готовым к серьезной конкуренции.

Но кконкуренции с ведущими западными экономиками Китай действительно, уже готовится.

Набирает ход компания MadeinChina-2025, по которой Пекин 10 приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики, в которых намерен составить конкуренцию Западу. В частности, Китай большие надежды возлагает на рынок электромобилей, робототехника, электроника, аэрокосмическая продукция.

США крайне сдержанно комментируют текущее состояние торговых отношений с Китаем. Во-первых, США воздерживаются от комментариев о ходе реформ в Китае, ограничиваясь привычными фразами о «государственной экономике», «нерыночных методах». Во-вторых, о планах слегка приоткрыл торгпред Лихтхайзер: в Вашингтоне настроены«на длительный процесс» торговых согласований.

Китай со своей стороны, демонстрирует уверенность. «Пекин готов к конструктивным переговорам ровно настолько, насколько США к ним искренни», - отметили в МИД.

ПопулярнаяChinaDaily охарактеризовала момент более метко: «Время, когда Китай мог быть вынужден открыть двери, давно прошло. И теперь Пекин не намерен раскрывать кому-либо двери больше, чем просто успокоить».

Что это за момент такой в американо-китайских отношениях?

Нынешнее обострение торговых споров между США и Китаем, как уже отмечалось, оказалось наиболее крупным за время президентства Трампа. Момент в сложный период испытаний для китайской экономики. Экономика Китая как раз только что уверенно прошла посткризисное восстановление, во время которого происходили внутренние структурные реорганизации, экономика замедлилась и стала осуществлять переход от высокоскоростного к высококачественного росту. 2017-й год был пройден уверенно. А в традиционно наиболее сложном 1-м квартале нынешнего года экономика не только подтвердила устойчивость, но и впервые за продолжительный срок показала увеличение темпов роста (до 6,8-6,9% ВВП).

Таким образом, США, нанеся свой «стальной удар», по сути, проверили китайскую экономику на прочность.

Экономика Китая проверку прошла успешно.

Сейчас же происходит интересная ситуация. С одной стороны, Пекин, став активнее открывать ряд секторальных рынков, тем самым, стимулирует приток иностранного капитала и технологий. В частности, и со стороны США. Например, в американо-китайских переговорах в ответ на критику Вашингтона по поводу растущего дефицита торговли Пекин советует американцам увеличивать свой высокотехнологический экспорт. С другой стороны, Пекин старается привлеченный иностранный капитал использовать, прежде всего, для укрепления своих конкурентных позиций на рынках. По полной программе настраиваясь на продвижение кампании MadeinChina-2025.

Полтора года назад, анализируя перспективы развития американо-китайских отношений при президентстве Трампа, мы прогнозировали: торговые споры станут частыми, но до торговой войны не дойдет.

Торговых споров между США и Китаем по-прежнему много, договоренности по ним сторонами не достигнуты. Продолжает также расти дефицит в торговле между США и Китаем, который уже достигает $375 млрд. Зато после каждого раунда переговоров Трамп старается сделанные уступки записать себе в «успех». Тем не менее, и Китай, который на данный момент пока воздерживается от вступления в торговую схватку, «успехи» Трампа вполне устраивают.

Тем временем, в американской политике подобная эффектная, но малоэффективная тактика Трампа в торговле с Китаем уже даже собрала двухпартийное недовольство…