17 законопроектів - Децентралізація охопила майже всю країну Игорь Шевырев

2018-05-11 08:53 994

Децентралізація – Це перша реформа, котру було розпочато за нової демократичної влади, з 1 квітня 2014 року.

Реформа, котра за попередні чотири роки найбільш просунулася. До того ж, просувається за графіком, без суттєвих збоїв. Про це особливо зазначає народний депутат Юрій Ганущак, котрий приймає безпосередню участь в розробці стратегії децентралізації та цілком задоволений поточним ходом реформи.

Навколо реформи найменше політизації, процес просувається у конструктивному руслі, зосереджуючись на суто практичних питаннях. Мабуть, це один з факторів успішного просування децентралізації. Політизація на практиці часто стає основним стримувачем будь-яких реформ. Чим більше політизації, тим менше реформ.

Децентралізація поступово охопила вже майже всю країну. До того ж, найбільш глибоко пов’язана з суспільством, виходячи на первинний рівень влади (рівень територіальних громад) та безпосередньо контактуючи з людьми та орієнтуючись на їх основні життєві потреби.

Критерії ефективності децентралізації найкраще вираховувати. Реформа найближча до людей, її результати може побачити кожен громадянин. За чотири роки з боку громад нарікань на децентралізацію майже немає. Передусім, переважають позитивні відгуки. Особливо, там, де реформа найбільш заглибилась. Люди бачать, як на місцях кожен рік будуються дороги, інші об’єкти соціальної інфраструктури. Децентралізація допомагає кожному громадянину відчути себе господарем, приймати активну участь у справах своєї громади, отримувати від цього конкретну користь. Децентралізація поступово змінює суспільну свідомість, виховуючи саме відповідального громадянина. Це стратегічний національний інтерес, котрий допоможе збалансувати владу, гідно організувати життя не тільки у столиці, але й в регіонах та відповідно зробить країну комфортною, а також інвестиційно та туристично привабливою взагалі.

Децентралізація є однією з основних вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, її просування здійснюється за допомогою та під безпосередньою увагою Європи.

З серпня 2017 року в Україні працював Георг Мільбрадт, спецпредставник Німеччини щодо питань реформи сфери управління та децентралізації. За півроку він з одного боку, оцінив поточний стан українського місцевого самоврядування, хід децентралізації. А з іншого боку, сформулював план подальших дій в проведенні реформи.

Мільбрадт відзначає успіхи в проведенні децентралізації, але радить не зупинятись на досягнутому та прискорювати реформу.

«Хочу привітати Україну з успіхом у справі децентралізації – це дуже серйозний рух як у законотворчості, так й на місцях. І це дійсно, перевтілення України, котре розпочинається саме на місцях. Адже це надає людям конкретні можливості поліпшувати своє життя. Після 2014 року це найбільш популярна реформа, котра проводиться українською владою. Але ми ще зовсім не в кінці шляху та повинні просувати процес далі», - закликає Георг Мільбрадт.

Мільбрадт склав пакет з 17 законопроектів, котрі потребують першочергового ухвалення для подальшого просування децентралізації.

Умовно ці законопроекти можна розділити по трьох групах.

Перша група – закони, котрі відповідають за прискорення та спрощення процесу обєднання територіальних громад. Враховуючи ті обставини, що на практиці у цій сфері доводиться стикатись з багатьма адміністративними та бюрократичними перепонами.

Друга група – закони, котрі посилюють переваги об’єднанихтериториальних громад, щоб стимулювати їх до добровільного об’єднання.

Третя група зосереджує увагу на наслідках, котрі виходять з нового будівництва на місцях задля державного розвитку. Наприклад, враховуючи те, що в Україні на даний момент 490 районів, котрі дуже малі за площею своєї території. На практиці це призводить до дивної забюрократизованості на одиницю площі, коли є районна влада та є нове самоврядування в самій ОТГ. Отже, наявна конкретна проблема, котра потребує свого вирішення. І це забезпечується насамперед, через децентралізацію.

Зазначу, «пакет 17» вже розроблено урядом та подані на розгляд парламенту. Бажано було б у щільному робочому графіку пленарних засідань парламенту виділити хоча окремий день, котрий присвятити розгляду законопроектів по децентралізації.

Особливу увагу варто приділити наприклад, законопроекту №7118 (щодо управління земельними ресурсами у межах території ОТГ), котрий не тільки має значення для децентралізації, але й пов'язаний з земельною реформою. Тим більш, що в Україні через реформаторські непорозуміння фактично зависли декілька тисяч сільськогосподарських угідь, котрі вже не підпорядковуються у державну власність, але ще не стали під управління місцевих громад.

Зволікати з ухваленням законопроекті щодо децентралізації не слід.

Тим більш, що ця реформа взагалі-то має бути найбільш компромісною для політиків. З одного боку, не зазіхає на будь-які великі політичні інтереси. Тим більш, що не тільки поза політикою, але й в стороні від найзапекліших політичних баталій, котрі відбуваються на центральному рівні у трикутнику «парламент-уряд-президент». А з іншого боку, найближча для людей та орієнтована на конкретний практичний результат. Отже, якщо політики задля своїх рейтингів напередодні виборів хочуть чимось порадувати виборців, то мабуть, найкращим передвиборчим подарунком могла б стати децентралізація.