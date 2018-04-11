Про антисемітизм Консула України в Гамбурзі Василя Марущинця Вадим Трюхан

2018-05-14 13:35 1862

Мені, як колишньому дипломату, і просто людині, яка всією душою і всім розумом вболіває за Дипломатичну службу України, було неприємно і навіть огидно дізнатися про ситуацію з антисемітськими, антиугорськими, антипольськими й іншими хворобливо радикальними (м’яко кажучи) публічними дописами Василя Марущинця на його сторінці у Фейсбуці.

Більше того, ще більшим розчаруванням стало те, що його висловлювання підтримували лайками й інші дипломати і експерти-міжнародники. Це означає, що справа навіть не в ньому самому, а в тому, що частина людей в Україні таки поділяють його погляди.

Вважаю, що це проблема. Хоча й ніяка не трагедія. Адже за останнім соціологічним опитуванням однієї поважної американської компанії, про яке я писав пару тижнів тому, рівень антисемітизму в Україні якраз найнижчий в Східні Європі. Що до речі підтверджується й відкритим листом за підписом Й.Зісельса, голови Асоціації єврейських громадських організацій і громад України у зв’язку з листом американських конгресменів, ініційованим конгресменом Ро Ханною.

Разом з тим, цю проблему треба вирішувати, в тому числі не можна без наслідків залишати фейсбучні «херойства» фігуранта.

Сподіваюся, що керівництво МЗС України розуміє, що його негайно, вже сьогодні, слід відкликати із довготривалого закордонного відрядження і, в разі підтвердження фактів, які свідчать про його висловлювання, за результатом дисциплінарного провадження звільнити за порушення присяги. І то не за власним бажанням чи «за згодою сторін», як це практикується частенько на державній службі, а саме за статтею.

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Водночас, дії Василя Марущинця містять ознаки злочину, за який, згідно зі статтею 161 Кримінального кодексу України «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками», пункт 2, адже він є «службовою особою», передбачено і обмеження волі на строк до 5 років, і позбавлення права обіймати певні посади. І це вже питання до правоохоронців, які мають невідкладно порушити відповідну кримінальну справу.

Але цього мало, треба розібратися як так сталося, що його позицію підтримують інші дипломати, в тому числі діючі. Здається мені, що це наслідок недолугої кадрової політики, яка впроваджувалася в МЗС протягом останніх років 10-12. І з цим теж треба негайно щось робити!