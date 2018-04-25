Вышиванки и судьба народа Янина Соколовская

2018-05-17 10:38 672

Сегодня тот самый день, когда вышиванки - anywhere. О них мы на самом деле знаем так мало и так часто превращаем их в кич, что мне порой обидно до слез.

Сегодняшний день, предполагаю, многие попытаются превратить в парад того, что вышито и что подороже. Прошу вас, не дайте им это сделать.

Помните, что в вышиванку вшита душа украинского народа, распорошенного и рассеянного по миру и сшиваемого воедино на этом, вышиванкоаом, полотне.

Посмотрите на нее не как на фешн-предмет, не как на антиквариат и не как на выгодное финансово-карьерное вложение. Отдайте ей должные почести и поймите о чем ее узоры, шитые червоними та чорними, синими и белыми ниткАми. Ведь вся судьба народа в ней прошита - белым по белому как золотом на голубом.