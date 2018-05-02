Зовнішня політика як мем про ковбасу: їжте з насолодою, але краще не знати як її готують Дмитрий Кулеба

2018-05-24 11:24 518

Новина ВВС про зустріч Трампа з Порошенком, м’яко кажучи, є непереконливою.

А тепер камінг-аут: якби мені треба було заплатити гроші заради зустрічі з президентом країни, від якої значною мірою залежить безпека моєї країни, я б заплатив.

Я розумію, що люди, яких ця новина збудила, не люблять Порошенка, і не втрачають нагоди його копнути. Але ж це не скасовує критичне мислення. Підозрюю, що ці ж люди люблять Джавеліни, санкції проти Росії, кредитні гарантії, американські інвестиції і Курта Волкера, який регулярно говорить правильні речі про Росію.

І все це у нас є. А трохи більше року тому стояв вереск, що ми програли Америку, що буде Велика угода Трампа з Путіним (я навіть мав написати колонку про те, що угоди не буде), що все пропало і т.п.

А нічого не пропало. Навіть навпаки - прибуло. І це результат реальної цинічної жорсткої політики.

Зовнішня політика як відомий мем про варену ковбасу: їжте з насолодою, але краще вам не знати як її готують.

Перефразовуючи класика (чи класикиню?): Якби ви знали з якого сміття робиться зовнішня політика...

Не та політика, де всі зустрічаються і мило один одного слухають та надихають промовами. І не та, де дивляться один на одного суворим поглядом та виголошують гнівні заяви, від яких тішиться око і вухо вдячного фейсбукера. А та, де в тиші кабінетів вирішуються найдраматичніші питання.

Взагалі цікаво, як люди, які не знають дипломатичної реальності, уявляють світ? Варіанти відповіді:

А) Клуб благодійників

Б) Мережа держав, президенти яких прокидаються з одним запитанням в голові: «Як допомогти Україні?»

В) Зібрання романтиків-ідеалістів.

ПС: Чесно попереджаю, що всі відповіді є неправильними.

 

 

Источник: Facebook

Еще блоги

Дмитрий Кулеба Зовнішня політика як мем про ковбасу: їжте з насолодою, але краще не знати як її готують 2018-05-24 11:24 518
Янина Соколовская Вышиванки и судьба народа 2018-05-17 10:38 9842
Наталія Білоус В поисках антикризисного менеджера - Кто может стать шестым Президентом 2018-05-15 15:31 20811
Вадим Трюхан Про антисемітизм Консула України в Гамбурзі Василя Марущинця 2018-05-14 13:35 17570
Игорь Шевырев 17 законопроектів - Децентралізація охопила майже всю країну 2018-05-11 08:53 19187
Янина Соколовская Смысл Победы: слово из трех букв 2018-05-09 10:41 22680
Игорь Шевырев США и Китай: проверка на прочность 2018-05-03 08:12 31836
Вадим Трюхан Народного прем’єра у Вірменії не обрали - там все лише починається 2018-05-02 12:55 28756
Все блоги

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Блоги

Дмитрий Кулеба Зовнішня політика як мем про ковбасу: їжте з насолодою, але краще не знати як її готують 518
Янина Соколовская Вышиванки и судьба народа 9842
Наталія Білоус В поисках антикризисного менеджера - Кто может стать шестым Президентом 20811
Вадим Трюхан Про антисемітизм Консула України в Гамбурзі Василя Марущинця 17570
Игорь Шевырев 17 законопроектів - Децентралізація охопила майже всю країну 19187
Янина Соколовская Смысл Победы: слово из трех букв 22680
Игорь Шевырев США и Китай: проверка на прочность 31836
Вадим Трюхан Народного прем’єра у Вірменії не обрали - там все лише починається 28756
Все блоги

Лента

12:15 Прогноз погоды - Сегодня практически всю Украину накроют дожди с грозами
11:41 Рада рассматривает законопроект о Высшем антикоррупционном суде - прямая трансляция
11:14 В Карпатах сегодня открывают Бескидский тоннель, соединивший Украину и Евросоюз
10:41 В ПАСЕ потребовали немедленно освободить незаконно осужденного Олега Сенцова
10:13 США перебрасывает к границам Украины тысячи солдат, 90 грозных танков Abrams и новейшие самоходки Paladin
09:40 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:12 Биржу Нью-Йорка впервые за 226 лет возглавит женщина
08:39 Патрульным Киева запретили красить лица в цвета Реала во время финала Лиги чемпионов
08:11 У Трампа заявили, что готовы заметно улучшить жизнь граждан Северной Кореи
22:00 Юлия Скрипаль раскрыла новые обстоятельства и детали отравления