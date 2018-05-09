А вчера его убили Елена Резникова

2018-05-30 14:10 756

10 сентября 2009 года Аркадий написал:

"Сегодня весь день провел с дочкой. Выехали утром, были в зоопарке: боялись крокодила, кормили страуса листиками, смеялись над черепахами и гладили мерблюда.

У меня в семье шесть женщин. Они меня мучают, конечно :)

Жена, дочь, мама и трое приемных девчонок из детдома. Поначалу это были совершенно дикие волчата. У Ритки отсутсвовал жевательный рефлекс, она не умела есть мясо - в детдоме кормили только кашей и пюре. В шесть лет - панкреатит. Людка с Кристиной, когда жена сделала им яичницу, были в шоке - в свои семь они не знали, что яйца можно не только варить, но и жарить. Отставание в развитии было в полжизни, на уровне лет четырех.

Сейчас... Ритка в балетной школе, Людка с роликов упала, у Кристины техническое мышление. Катька бегает по квартире и кричит "я пакакала!!!"

Мама в них вкладывает, конечно... В каждой уже замечаю какие-то свои черты. Даже не знаю их фамилий :)

В выходные всей толпой ездили на великах в лес кормить белок.

Как ни странно, сейчас я готов к смерти как никогда.

Чувство того, что теперь я буду жить вечно... Это из области черных дыр, Вселенной и большого взрыва. Мозгами не понимается. Я теперь отксерокопирован.

Дети - это основной смысл жизни. У меня не было семьи, а теперь - семеро. Семь я. Меня - семь. Я теперь буду всегда.

Заводите детей, люди. Рожайте своих. Берите не своих и делайте их своими. Вложенная радость вернется мешками счастья. Это реально здорово. Это лучшие инвестиции в будущее. Я счастлив."