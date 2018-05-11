Игра в Бабченко: фатальные последствия Янина Соколовская

2018-05-31 09:10 1463

Многие сейчас удаляют поминальные посты и блоги по Бабченко, а я не буду. Это должно остаться в истории. За эту историю стыдно будет не Бабченко, что с него, приезжего, взять, а украинским спецслужбам и всем тем чиновникам с "первым допуском", которые обо всем знали и обманывали общество и журналистов.

Позор этой ситуации усилило то, что Бабченко даже не вышел на майдан к тем сотням журналистов, которые пришли его помянуть - он предпочел встречу с президентом Порошенко. Так ему почетнее.

Не поговорил с людьми и президент - он предпочел поход на книжную выставку. Так ему показалось красивше.

Но когда в следуюший раз власти будут кричать "караул, волки!", мы их больше не услышим. Даюе если эти волки будут реальнвми. Доверие общества к силовикам и в принципе к власти подорвано манипуляцией. И тут я абсолютно согласна с человеком Пентагона Майклом Карпентером, написавшим, что теперь украинской власти и ее призывам о помощи Запад верить не будет - веры им больше нет.

В не менее интересном положении оказалась ОБСЕ, невиданными для ее чиновником темпами, со скрипом и дымом, но выдавшая заявление памяти Бабченко.

Весь этот опозоренный и недоверчивый отныне политический Запад очень сомневается, что предполагаемого киллера нельзя было задержать, не обманывая свою страну, журналистов и мир, не подрывая доверие, на котором нынешняя власть шатко, но держалась.

Трагическая "гибель" журналиста, на двое суток ввергшая Украину в шок, закончилась черно-юмористическим заголовком, пришедшим из России: "На митинге "памяти" Бабченко в Москае арестованы два человека". Интересно, он за них хоть словом вступится? Впрочем в его случае show must go on

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