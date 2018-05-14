КАЗУС БАБЧЕНКО в международном разрезе Сергей Станкевич

2018-06-01 08:42 973

Ряд глав государств и правительств, лидеры партий, руководство международных организаций, выразившие соболезнования, протесты, требования и т.п. по поводу фиктивного "злодейского убийства" журналиста Бабченко, оказались "втёмную", помимо своей воли втянуты в "спецоперацию" национальной спецслужбы.

Когда "спецоперация" к всеобщему удивлению вскрылась, многие из "втянутых" почувствовали себя обманутыми и оскорбительно использованными.

Пожалуй, не стоило в этот момент в Киеве заявлять, что это была "блестящая операция", которая стала чуть ли не новым праздником украинской государственности. Из этого "втянутые" международные лидеры могут сделать вывод, что подобные блестящие операции по схожим или просто нужным Киеву поводам отныне будут регулярно повторяться.

На мой сторонний взгляд, стоило принести извинения тем международным партнёрам, чьи чувства были задеты в ходе "спецоперации".

Разумеется, это суверенное дело Украины.