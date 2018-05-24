Большая семерка скоро может стать «Группой 6+1» Игорь Шевырев

2018-06-15 08:08 938

США и Китай сохраняют конкуренцию за формирование нового миропорядка. Это проявляется во многих сферах. В том числе, на уровне международных организаций.

«Группа 7», созданная в 1973 году, объединяет экономически наиболее развитые экономики и составляет круг основных друзей США (США, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада и Япония). «Группа 7» была сформирована в период «холодной войны», в пик «нефтяного кризиса» и составляет основу прозападного порядка мироустройства, основывающегося на ценностях свободы, равноправия, демократии.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), созданная в 2001 году, составляет круг основных друзей Китая (Китай, Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, а также Индия и Пакистан) была сформирована в условиях меняющегося мироустройства, после «холодной войны», распада биполярной системы и появлении новых центров экономического развития. Прежде всего, Китая, который заметно укрепил свое международное влияние. ШОС представляет порядок, альтернативный западной модели развития и берет за основу «шанхайский дух» (доверие, взаимовыгода, многополярность, уважение к культурному многообразию).

«Группа 7» и ШОС, поддерживая дух конкуренции, даже свои саммиты проводят ежегодно в одно и то же время, обмениваясь актуальными под текущий момент месседжами.

Нынешний год в этом отношении не стал исключением.

8-9 июня в Квебеке (Канада) собралась «Группа 7».

9-10 июня в Циндао (Китай) провела саммит ШОС.

Основным месседжем нынешнего года стало обыгрывание темы единства.

«Группа 7», которая имеет более длительную историю и претендует на роль закрытого элитарного клуба, консервативна насчет приема новых участников. Состав «Группы 7» неизменный. Но сейчас группа проходит через сложный период проверки на единство. С 2014 года бывшая «восьмерка» стала «семеркой» (после того как Россия была исключена из группы по фактам аннексии Крыма). Но с тех пор противоречия между оставшимися участниками по-прежнему сохраняются. В нынешнем году стоит вопрос об изоляции еще одного участника – США (после того как Трамп подписал дискриминационные и завышенные импортные пошлины на цветные металлы). США даже не подписали итоговое совместное коммюнике Группы. Это дает поводы говорить скорее, о «Группе 6+1», нежели чем о единой «семерке».

К слову, Китай ловко обыгрывает противоречия в прозападном лагере. Тема единства была основной по ходу саммита ШОС, состоявшегося в Циндао. Тем более, что у Китая есть для этого основания.

ШОС сохраняет динамику развития и в отличие от «Группы 7», поступательно наращивает позиции. Например, в 2017 году ШОС решилась на наиболее смелое расширение, приняв в свои ряды одновременно Индию и Пакистан. Таким образом, ШОС, которая в 2001 году начинала как «пятерка», сегодня уже выросла в «восьмерку» и превзошла по численности «Группу 7». К тому же, на перспективу сохраняется также по-прежнему привлекательность организации. Монголия, Афганистан, Беларусь, Шри-Ланка и Иран, которые на данный момент в статусе наблюдателей, также проявляют интерес ко вступлению в организацию. За развитием ШОС также непосредственно наблюдается натовская Турция.

Украина, на наш взгляд, необоснованно игнорирует вниманием ШОС.

С одной стороны, регулярно поддерживаются контакты с «Группой 7». Например, в Киеве на дипломатическом уровне создан Клуб послов стран-участниц «Группы 7». Но при этом, с другой стороны, хотя бы в интересах сбалансированной политики заслуживает интереса наблюдение за развитием ШОС.

Во-первых, Украина и страны ШОС заняты совместными интересами по строительству Нового Шелкового пути. А во-вторых, ШОС могла бы стать дополнительной площадкой для сотрудничества со странами региона, укреплению доверия и взаимопонимания.

В любом случае, было бы необоснованно игнорировать вниманием функциональную международную организацию, которая сохраняет устойчивую динамику развития.

США и Китай являются крупнейшими экономиками в мире. Было бы неоправданно делать «крен», развивая контакты с какой-либо одной экономикой, практически игнорируя потенциал сотрудничества с другой.