Корейский интерес или в Европу за миром Игорь Шевырев

2018-06-20 08:21 504

Заручиться поддержкой Европы в интересах Декларации о мире и прекращении войн (DPCW). Этой цели способствовал 27-й международный тур председателя южнокорейской организации HWPL Ли Ман Хи, в рамках которого он посетил пять стран Европы (Украину, Германию, Швецию, Норвегию и Румынию). Причем отметим корейский интерес именно со стороны гражданских обществ. На перспективу это может заложить прочную основу европейско-корейского сотрудничества в работе по укреплению мира.

Во-первых, в ООН в настоящее время продолжается активная работа по подготовке к принятию международно-правового документа, составленного на основе принципов Декларации о мире. Очень важно, чтобы влиятельные страны Европы выразили свою поддержку. Не менее важен в этом контексте был 28-й международный тур HWPL в Нью-Йорк, в рамках которого председатель Ли Ман Хи встретился со многими ооновскими послами. Юридический статус DPCW мог бы способствовать «светлой мечте» построения мира во всем мире. Как впрочем, и решению ряда практических задач по отдельным конфликтам.

Во-вторых, Сеул также проявляет и более практический интерес к поддержке Европы. Прежде всего, в урегулировании конфликта на Корейском полуострове. Особенно, это важно сейчас, когда неуступчивость Трампа по факту застопорила отношения между Сеулом и Вашингтоном. А перспективы отношений между Сеулом и Токио не менее проблемные. Учитывая давние существенные разногласия в трактовках истории, а также сохраняющих актуальность территориальных споров.

В-третьих, Европа как перспективный глобальный игрок могла бы выполнять более активную роль на международной арене. И именно на это рассчитывают в Южной Корее.

Украина открыла международный тур HWPL по странам Европы.

Отметим, впервые председатель Ли Ман Хи посетил страну на территории бывшего постсоветского пространства. Как видим, в HWPL, которая поддерживает отношения со многими странами СНГ, Украину ассоциируют с Европой. К тому же, как страну, являющуюся региональным лидером в Восточной Европе и Черноморском регионе.

HWPL рассматривает большие планы развитию сотрудничества с Украиной.

Украина имеет возможности к обеспечению устойчивого мира в Европе.

«Если каждый из нас будет идти по направлению к миру, мир будет достигнут во всем международном сообществе. Наша общая задача – объединившись, совместными усилиями построить мир вместе», - ключевой тезис Ли Ман Хи для Европы.

Германия стала организатором Общеевропейского форума мира, состоявшегося во Франкфурте. На этом форуме была подчеркнула важность инициатив гражданского общества. «Денуклеаризация и реинтеграция Кореи станут важными и долгосрочными вкладами в международный мир и безопасность, придадут мощные импульсы распространению культуры мира, а в конечном итоге, поставят человечество на один шаг ближе к соблюдению основополагающего принципа DPCW – запрета на применение силы государствами», - выразил надежду общественных лидеров Ханс Кохлер, представляющий Международную организацию прогресса из Австрии.

«Две Кореи сможет объединить не только сотрудничество на уровне официальных правительств, но и посредством усилий гражданского общества», - выразил доминирующую на форуме мысль Манфред Уэлкер, представляющий муниципалитет Франкфурта.

Румыния организовала встречу на высшем уровне бывших политических лидеров стран Восточной Европы, которая была проведена по инициативе бывшего румынского президента Эмиля Константинеску. С 2014 года действует этот «формат», призванный укрепить отношения между странами после падения «железного занавеса». Украина на указанной встрече в Бухаресте была представлена бывшим президентом Виктором Ющенко.

Швеция подчеркнула важную роль Международного Красного Креста в урегулировании конфликтов.

Стокгольм как пункт европейского турне HWPL закономерен.

Дело в том, что именно Швеция в годы Корейской войны 1950\53 организовала первый полевой госпиталь Красного Креста. А в последующий постконфликтный период принимает активное участие в Комиссии нейтральных стран по наблюдению (за ходом урегулирования конфликта). Напомним, именно в Швеции состоялись первые рабочие консультации с участием США, Европы, а также Севера и Юга Кореи, которые увенчались недавним сингапурским саммитом США и Северной Кореи.

Норвегия, организовав Конференция мира и примирения HWPL, основной акцент сделала защите прав и интересов беженцев, а также других лиц, пострадавших в результате вооруженных конфликтов. Особенно, было уделено внимание активному вовлечению молодежи к работе для укрепления мира.

«Молодежь способна изменить мир. Нет ничего невозможного в работе за мир, необходимо прежде всего, иметь мужество», - отметили на конференции в Норвегии.

Призывы Южной Кореи к Европе прозвучали. Но насколько Европа способна (готова) как глобальный игрок выполнять активную роль в корейском урегулировании?

Об этом отдельно в следующей статье.