Курьезы Хитрые таксисты научились "накручивать" сервис Uber для большего заработка

2018-01-02 11:42 8391

Водители популярного сервиса онлайн-вызова такси Uber придумали, как обманывать алгоритм формирования цены заказа для извлечения большей выгоды, говорится в недавнем исследовании, проведенном специалистами Уорикского университета.

Согласно данным исследования, для достижения необходимого эффекта водители одновременно выходят из фирменного приложения Uber, через которое к ним поступают заказы. Подобным образом изобретательные таксисты имитирую недостаток машин, искусственно завышают спрос, а система в свою очередь запрограммирована в таких случаях повышать цены.

Исследователям удалось раскрыть схему после нескольких интервью с таксистами из Лондона и Нью-Йорка, и прочтения форумов, на которых они общаются.

По словам исследователей, сговор отражает недовольство водителей политикой Uber и показывает "этически спорную" природу работы алгоритма.