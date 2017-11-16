фото-видео видео Что посмотреть на выходные: названы лучшие экшен фильмы года

2018-01-19 20:15 10281

Влиятельный американский журнал Esquire назвал лучшие боевики года. Это ленты, которые высоко оценили как критики, так и зрители.

Лидером рейтинга стала картина Кристофера Нолана "Дюнкерк" о Второй мировой войне, в которой снялись Том Харди, Киллиан Мерфи, Марк Райлэнс и Кеннет Брана.

Картина рассказывает о спасении более 300 тысяч британских, французских и бельгийских солдат, которые оказываются в ловушке немецких войск на побережье Франции возле города Дюнкерк.

На втором месте — фантастический боевик Пэтти Дженкинс "Чудо-женщина" с Галь Гадот в главной роли.

Третья строчка досталась супергеройскому фильму "Тор: Рагнарек" с Крисом Хемсвортом и Томом Хиддлстоном.

В первую десятку также вошли картины "Логан", "Планета обезьян: Война", "Малыш на драйве", "Джон Уик 2", "Конг: Остров черепа" и "Человек-паук: Возвращение домой". Завершает рейтинг боевик о холодной войне "Взрывная блондинка" с Шарлиз Терон.

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