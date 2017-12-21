Курьезы В Швеции обяжут перед сексом получать подтвержденное согласие партнерши

2018-01-19 22:12 6600

Парламент Швеции рассмотрит поправвки в законодательство об изнасилованиях, которые предполагают, что партнеры перед сексом должны будут получать друг у друга однозначное словесное согласие.

Как сообщает The Washington Post, по действующему шведскому законодательству обвинить человека в изнасиловании возможно только в том случае, если были использованы угрозы или насилие. Согласно законопроекту, изнасилование может быть доказано, если истец не дал однозначного словесного согласия или ясно не продемонстрировал желания на половую связь.

Если закон будет принят, он вступит в силу в июле 2018 года. Глава правительства Швеции Стефан Лефвен, чья коалиция добивалась принятия закона с 2014 года, заявил, что, согласно закону, бремя доказывания в суде будет возлагаться не на жертву изнасилования, а на предполагаемого преступника.

«Согласие должно быть однозначно. Секс должен быть добровольным. Если он недоброволен, то он незаконный», – подчеркнул Лефвен.

Заместитель шведского премьер-министра Изабелла Ловин заявила, что необходимость в принятии этого закона показала кампания против домогательств.

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В Швеции обяжут перед сексом получать подтвержденное согласие партнерши 2018-01-19 22:12 6600
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фото "Если в душе клоун – это не скрыть" - Соцсети высмеяли грозный имидж и чеченскую бороду Яценюка 2018-01-17 14:13 2007
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