Политика Биометрический контроль на Украинско-российской границе запустят раньше срока

2017-12-26 08:10 1467

Как сообщил в своем Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк мобильные пункты биометрического контроля на границе с Россией начнут работу уже в среду, 27 декабря.

Напомним, ранее планировалось, что такой контроль будет введен с января 2018 года.

"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", - написал он.

Шкиряк также напомнил, что с нового года биометрический контроль вводится и на стационарных пунктах пропуска через украинско-российскую границу.

"С 1 января 2018 года, уже с 00:01, каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять у нас отпечатки своих пальчиков и весь комплект биометрических данных. Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола", - отметил он.

- 21 декабря Госпогранслужба Украины презентовала в аэропорту "Жуляны" систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.

- 31 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за внедрение биометрического визового режима с Российской Федерацией.

- 10 июля этого года стало известно, что Украина намерена ввести биометрический контроль для всех граждан, пересекающих государственную границу. Так, будут сниматься биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию.

- 10 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что в начале 2018 года заработает система предварительной регистрации граждан РФ, въезжающих в Украину.