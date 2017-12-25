Спорт Ломаченко попросил фанатов помочь выбрать следующего соперника

2017-12-25 17:30 895

 

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) создал в своем Твиттере опрос для фанатов с вопросом о своем следующем противнике.

Василий выделил четыре основных кандидатуры – чемпиона WBC во втором полулегком весе Мигеля Берчельта (32-1, 28 КО), протеже Флойда Мейвезера Джервонту Дэвиса (19-0, 18 КО), чемпиона WBC в легком весе Майки Гарсия (37-0, 30 КО) и чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса (43-3, 27 КО).

Прошли почти сутки с момента начала голосования - почти 44% опрошенных хотели бы боя с Майки Гарсией. Немного отстал Джервонта Дэвис - 38%.

Стоит отметить, что из перечисленного квартета только у Берчельта и Дэвиса еще нет подтвержденного соперника на следующий бой.

Ранее Василий Ломаченко был признан лучшим боксером 2017 года по версии авторитетного сайта Boxing News 24.

Еще по теме

видео Тайсон Фьюри готов выйти на ринг с Ломаченко: названы условия поединка

2017-12-17 14:00 4015

ВАЖНО! Ломаченко победил Ригондо: смотреть полное видео боя

2017-12-10 10:00 11044

ВАЖНО! Ломаченко — Ригондо: где и по какому каналу смотреть бой

2017-12-09 12:00 7759

ПОЛНЫЙ СПИСОК Определились все возможные соперники Динамо в 1/16 финала Лиги Европы

2017-12-08 17:28 3356

Еще новости в разделе "Спорт"

Ломаченко попросил фанатов помочь выбрать следующего соперника

2017-12-25 17:30 895

"Динамо" купило у "Копенгагена" игрока сборной Словении

2017-12-24 12:30 2668

Где и по какому каналу смотреть "эль-класико" "Реал" – "Барселона"

2017-12-23 10:30 7052

Из киевского "Динамо" уходит знаковый игрок, сыгравший в 229 матчах

2017-12-22 15:14 3644
Все статьи раздела "Спорт"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Ломаченко попросил фанатов помочь выбрать следующего соперника 2017-12-25 17:30 895
"Динамо" купило у "Копенгагена" игрока сборной Словении 2017-12-24 12:30 2668
Где и по какому каналу смотреть "эль-класико" "Реал" – "Барселона" 2017-12-23 10:30 7052
Из киевского "Динамо" уходит знаковый игрок, сыгравший в 229 матчах 2017-12-22 15:14 3644

Лента

22:00 Когда уволят Гонтареву: у Порошенко озвучили новые сроки
21:30 Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах
ВАЖНО! 21:00 Штаб АТО: Впервые со старта "новогоднего перемирия" не зафиксировано ни одного обстрела
видео 20:30 ЦИК РФ отказался регистрировать Навального, он призвал к бойкоту
20:00 Рекордное число россиян жалеют о распаде СССР - опрос
19:30 Гройсман рассказал, как будут растамаживаться авто на "евробляхах"
19:00 Озвучен новый прогноз по курсу гривны после Нового года
18:30 Трудовая миграция: как из-за безвиза Украина осталась без рабочих рук
18:00 Стол должен ломиться от блюд. Астрологи рассказали о праздничном меню в год Собаки
17:30 Ломаченко попросил фанатов помочь выбрать следующего соперника