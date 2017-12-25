Спорт Ломаченко попросил фанатов помочь выбрать следующего соперника

2017-12-25 17:30 895

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) создал в своем Твиттере опрос для фанатов с вопросом о своем следующем противнике.

Василий выделил четыре основных кандидатуры – чемпиона WBC во втором полулегком весе Мигеля Берчельта (32-1, 28 КО), протеже Флойда Мейвезера Джервонту Дэвиса (19-0, 18 КО), чемпиона WBC в легком весе Майки Гарсия (37-0, 30 КО) и чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса (43-3, 27 КО).

Прошли почти сутки с момента начала голосования - почти 44% опрошенных хотели бы боя с Майки Гарсией. Немного отстал Джервонта Дэвис - 38%.

Стоит отметить, что из перечисленного квартета только у Берчельта и Дэвиса еще нет подтвержденного соперника на следующий бой.

Ранее Василий Ломаченко был признан лучшим боксером 2017 года по версии авторитетного сайта Boxing News 24.