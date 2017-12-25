Украина Стол должен ломиться от блюд. Астрологи рассказали о праздничном меню в год Собаки

2017-12-25 18:00 931

 

В новогоднюю ночь астрологи советуют сервировать стол мясными блюдами в честь символа - "желтой" Собаки-2018. При этом новогоднее меню обойдется минимум в 1350 гривен, поэтому задача сервировки праздничного стола предстоит нелегкая. Об этом сообщает ТСН.

Астрологи говорят, что надо накрывать столы так, чтобы они буквально ломились от блюд, потому что 2018 – год желтой "всеядной" собаки. Акцент следует делать не на экзотику, а на количество.

Если вы верите астрологам, запасайтесь мясными блюдами. Цены на мясо держали бешеный темп весь год и достигли аж 120 грн за кило свинины и 140 грн за говядину.

Оливье в прошлом году обошелся в 96 гривен в среднем, а в этом году 127,5 грн., росли в цене и вареная колбаса, и яйца, и майонез.

На традиционный сельдь под шубой составляющие достигли годового максимума. Особенно речь идет о моркови и свекле.

Желтый собачка призывает не забыть о продуктах желтого, коричневого и зеленого цвета. Следует добавлять цветные свежие овощи и фрукты на стол.

Баночка красной икры только резко подорожала. Производители оправдываются - лосося стало мало. Кроме того, в ЕС запрещен консервант Е-239, который продлевал срок годности нежного продукта.

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