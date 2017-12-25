Украина Трудовая миграция: как из-за безвиза Украина осталась без рабочих рук

2017-12-25 18:30 1050

Трудовая миграция для Украины уже проблема номер один. С получением безвиза ситуация усугубилась. Квалифицированные кадры уезжают в страны восточной Европы, чтобы стать грузчиками.

При этом украинские предприятия ищут специалистов. Харьковская, Днепропетровская области. Вакансии есть. Предлагают соцпакет, белую зарплату, пишет Сегодня.

А вот на заводе в Чехии или Польше, вам никто не гарантирует, что вы получите обещанное.

Пострадавшая от трудовой миграции Лина в Чехию приехала по программе привлечения специалистов. Работа для нее не профильная – изготовление жалюзи. Но инженеру-строителю с 20-летним стажем крупная международная компания пообещала достойную по украинским меркам зарплату – на наши деньги 22.5 тысячи гривен в месяц.

Но вместо стабильно высокой зарплаты и благоприятного климата получила химическое отравление.

Врача на заводе не оказалось. Без знания языка обратиться в больницу не удалось. Опасаясь за здоровье, Лина ушла с завода. Зарплату полностью так и не получила.

Теперь Лина, квалифицированный инженер, в чужой стране моет офисы. Все еще должна посреднику за предоставленную вакансию. И, вроде бы, все по закону.

Ярослав два года назад устроился водителем погрузчика на складе автозапчастей, в пригороде Кракова. Оклад, по местным меркам – ниже минимального – приблизительно 13 тысяч гривен. Поляки за это из дому не выйдут. Но еще столько же обещали за сверхурочные.

"Ставка 10 злотых в час, ты 8 часов отработал по 10 злотых. Если ты отрабатываешь больше – тебе должны 15 платить. Если ты выходишь на выходные, то 20. Так должно быть по договору. А они платили по 10", – рассказывает он.

Условия постоянно нарушали. Аргумент один – не хотите – на границе сотни желающих вас заменить. Украинцы подавали жалобы в польскую инспекцию труда. Конечно, анонимно. Боялись лишиться места. Но помощи не добились.

Невыплата – самая распространенная проблема, с которой сталкиваются украинцы, говорят в отечественном генконсульстве. Часто дипломаты находят рычаги влияния и помогают. Но только в том случае, если человек трудится легально. Но легально и платят меньше.

Эта история наделала много шума в польских СМИ. Неподалеку от города Нове-Място-Любавске пограничники обнаружили настоящий трудовой лагерь. Полсотни украинцев работали и ютились тут же, в маленьких комнатушках. Покидать территорию предприятия им было запрещено. И никто не жаловался.

У нелегалов прав нет. Работодатели часто селят их в непригодных для жизни условиях не выплачивают зарплату, даже могут забрать документы. Обращаются в полицию такие сотрудники крайне редко – за нелегальную работу им грозит депортация и запрет въезда.

Спустя 11 лет работы в Испании Василий Кот решил вернуться в родную Львовскую область. Но не с пустыми руками. Привез традиционные испанские рецепты. Построил ферму и вместе с родственниками занялся изготовлением колбас.

Его пример – история успеха. Василий занял свободную нишу и теперь поставляет деликатесное мясо в известные киевские и львовские рестораны. И местных трудоустраивает – на собственной эко-ферме. В Украине.

Николай Брынник тоже вернулся. Пришлось. Он работал столяром в польском Запсене. Обещали 2,5 тысячи злотых – 20 тысяч гривен. Вроде бы, неплохо. Но вот – несчастный случай и он – без руки. К тому же, как оказалось, еще и – нелегал. А ведь думал, что работает законно.

Генеральный Консул Украины в Польше Олег Мандюк рекомендует украинцам, приехавшим на работу в Польшу, составить договор с работодателем. Документ должен быть зарегистрирован в местном правительстве.

Процедура может длиться несколько недель. Но, как рассказали в профсоюзе украинцев в Польше, сотрудники обычно приступают к работе немедленно. Не подозревая, что нарушают законодательство. После несчастного случая Николая спешно отправили в Украину. Дома за него переживали жена и двое детей. Работодатель в Польше клятвенно обещал и компенсацию, и протез, и даже новое место. Позже отзвонился и сказал – денег не будет.

Теперь единственное, на что он может рассчитывать, – это украинская пенсия по инвалидности – 1300 гривен.

"При 15 тысячах средней зарплаты в Украине 90% никуда не поедут. Плюс, не мешало бы правительству действующему попробовать американский путь начала 70-х, конца 60-х. Прибыль, реинвестированая в производство в течении одного квартала не облагается налогом", – говорит Борис Колесников, вице-премьер-министр Украины.

Тем более в Украине уже есть отрасли и регионы, где зарплата достигла 15-ти тысяч гривен.

Например, столяр Николай Брынник в Украине мог бы получать эти 15 тысяч (25 тыс.грн в Польше). Правда, в Днепре. Сварщику в Днепропетровской и Харьковской областях предлагают также до 15-и (22 тыс.грн в Польше). Столько же заплатят автомеханику (22 тыс. грн в Польше). Слесарь получит до 12 тысяч гривен (22 тыс. грн в Польше). Швея – от 12 до 20 тыс (20-30 тыс. грн в Польше). Меньше всех стоит неквалифицированный труд. Разнорабочий в Украине может найти место за 10 тысяч (19-27 тыс.грн в Польше). Работник склада в Харькове – от 7 до 10-и (20-25 тыс. грн в Польше). Зарплаты дипломированных специалистов выше и оговариваются отдельно. А на крупных предприятиях обещают еще и солидный соцпакет.

Конечно, в итоге каждый решает сам – рискнуть и поехать, уповая на то, что сомнительные схемы позволят заработать больше. Или остаться и, возможно, заработав меньше, сэкономить время, нервы и те же самые деньги.

Напомним, в прошлом году власти Польши готовили поправки, ограничивающие работу иностранцев — работающие сезонно иностранцы должны зарабатывать столько же, сколько и другие работники в отрасли. Кроме того, Польша изменила условия труда для граждан Украины – сезонным работникам станет проще, а задержаться надолго, наоборот, будет сложнее.

Как сообщалось, главными причинами возможной эмиграции украинцы назвали предложение прибыльной работы (28%) и вооруженный конфликт (27%). Далее следуют экономические проблемы в стране (19%) и семейные обстоятельства (18%). Замыкают список упоминаемых причин возможной эмиграции отсутствие условий для самореализации (9%) и политическая нестабильность (7%).Треть украинцев (29%) заявили, что никакие обстоятельства не заставят навсегда покинуть страну.