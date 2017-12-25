Мир скандал Семиклассникам задали подготовить сочинение по эротическому рассказу Тибора Фишера

2018-01-01 10:11 1057

Учительница по литературе в российской школе дала семиклассникам странное задание - написать сочинение по эротическому рассказу писателя Тибора Фишера «Коллекционная вещь».

Родители шокированы тем, что дети вынуждены читать рассказы, в которых подробно описывают половые акты между главными героями.

«На полицейского Роза произвела, вероятно, неизгладимое впечатление, ибо на Никки он спикировал лишь через 56 минут после прихода. И в ту же секунду был распеленут и обесчещен. Стоит и, не отрываясь, пялится вниз - собственными глазами хочет увидеть, что делают с его прибором. Через три минуты восемь секунд Никки подымает глаза и приказывает: «К*нчай». Он подчиняется, семя извергается в потолок, после чего Никки предлагается ряд медикаментозных средств, которые он отбирает у школьников, когда читает им лекции о подростковой наркомании. Никки благосклонно принимает дары. Он безуспешно пытается открыть банку маринованной свеклы. «Ничего не понимаю, - говорит он в дверях, - ч*ен при мне уже 28 лет, а ты с ним управляешься куда лучше, чем я», - отрывок текста из романа «Коллекционная вещь».

Некоторые родители сами прочитали книгу Тибора Фишера, после чего запретили ее читать своим детям. Учительница уверяет, что все школьники, которые учатся по учебнику Рыбченковой (автор учебников для учеников средней школы), изучают Тибора Фишера.

Тибор Фишер - 58-летний английский писатель. Он является автором пяти романов, один из которых «Коллекционная вещь». Его произведения пользуются широкой популярностью.