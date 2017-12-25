Twitter начал блокировать аккаунты за политическую пропаганду и разжигание конфликтов

В социальной сети Twitter началось блокирование аккаунтов, пользователи которых пропагандируют насилие и ненависть.
Как сообщает ресурс Recode, блокировке будут подвергаться все аккаунты, где идет разжигание на любой почве, включая расовую, национальную и политическую.
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Эти меры направлены, прежде всего, на борьбу с неонацистским и ультраправым контентом.
В официальном блоге компании сообщается, что конечная цель - сделать социальную сеть более безопасной и мирной.
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