Политика Twitter начал блокировать аккаунты за политическую пропаганду и разжигание конфликтов

2018-01-01 12:13 604

В социальной сети Twitter началось блокирование аккаунтов, пользователи которых пропагандируют насилие и ненависть.

Как сообщает ресурс Recode, блокировке будут подвергаться все аккаунты, где идет разжигание на любой почве, включая расовую, национальную и политическую.

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Эти меры направлены, прежде всего, на борьбу с неонацистским и ультраправым контентом.

В официальном блоге компании сообщается, что конечная цель - сделать социальную сеть более безопасной и мирной.

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