Украина Украина впервые попала в десятку самых опасных стран мира для туристов

2018-01-01 11:45 781

Украина оказалась в топ-10 самых опасных стран мира для туристов в ежегодном рейтинге, составленном Всемирным экономическим форумом.

Самой опасной страной для туристов аналитики назвали Конго (20 место). На 19 месте - Таиланд. Далее в обратном порядке идут: Ямайка, Южная Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш, Мали, Ливан, Филиппины.

На 10-м месте оказалась Украина.

"Борьба между вооруженными силами Украины и вооруженными сепаратистами, которых поддерживает Россия, является общей как в восточных, так и в юго-восточных регионах Украины, в частности в областях Донецкой области, Луганской области и аннексированном Крыму. Граждане продолжают испытывать притеснения из-за боевых действий", - говорится в рейтинге.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

Колумбия

Йемен

Сальвадор

Пакистан

Нигерия

Венесуэла

Египет

Кения

Гондурас

Украина

Чтобы сформировать этот рейтинг, ВЭФ "измеряет степень, в которой страна подвергает туристов и предприятия рискам для безопасности, главным образом связанные с серьезным ущербом для людей (насилие и терроризм)". Этот рейтинг не учитывает мелких преступлений.