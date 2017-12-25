Экономика С сегодняшнего дня в Украине повышены пенсии военнослужащим

2018-01-01 10:44 1657

Уже с сегодняшнего дня в Украине повышены пенсии военнослужащим. Средний размер обещанного премьером Гройсманом повышения составит 1,5 тысячи гривен.

"Осовременивание пенсий будет происходить автоматически, мы предусматриваем, что боевые пенсии должны быть больше, чем обычные пенсии военнослужащих", –  заявил ранее в ходе заседания Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман .

По его словам, данный законопроект еще должен быть рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Повышение пенсий для военных пенсионеров может быть не меньше в среднем, чем 1,5 тыс. грн", – заявил Гройсман.

Напомним, в конце прошлого года в Кабмине разработали механизм для повышения пенсий людям с большим трудовым стажем, но из-за экономической ситуации в течение всей жизни получавших низкие зарплаты.

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Экономика

С сегодняшнего дня в Украине повышены пенсии военнослужащим 2018-01-01 10:44 1657
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Эксперты уверены, что в 2018-м году банки начнут максимально упрощать выдачу кредитов 2017-12-28 16:28 3075
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