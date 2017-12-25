Политика Рекордное число россиян жалеют о распаде СССР - опрос

2017-12-25 20:00 774

С 2014 года доля сожалеющих о распаде Союза выросла на 4%.

В России за последние годы рекордно выросла доля населения, которая жалеет о распаде СССР (58%). Об этом говорят результаты опроса Левада-центра.

Как утверждают в "Леваде", основная доля сожалеющих - люди от 35 лет и старше.

С 2014 года доля сожалеющих выросла на 4%.

Среди тех, кто сожалеет о распаде СССР, 54% расстроены тем, что "разрушена единая экономическая система", треть – тем, что "люди потеряли чувство принадлежности к великой державе", столько же тем, что "возросло взаимное недоверие, жестокость". 25% опрошенных сожалеют о том, что "утрачено чувство, что ты повсюду как дома".

По мнению половины россиян, распада Советского Союза можно было бы избежать, свидетельствует опрос. В том, что он был неизбежен, уверены 29% респондентов.

Согласно прошлогоднему опросу Левада-центра, более половины россиян сожалели о распаде СССР. Однако лишь 12% респондентов выступили за восстановление Советского Союза в прежнем виде.

Опрос был проведен "Левада-центром" 24 – 28 ноября 2017 года среди 1600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.