Политика ВАЖНО! Штаб АТО: Впервые со старта "новогоднего перемирия" не зафиксировано ни одного обстрела

2017-12-25 21:00 801

 

В понедельник, 25 декабря, на территории проведения антитеррористической операции на Донбассе впервые со вступления в силу новогодне-рождественского перемирия была зафиксирована тишина. Такую информацию предоставил пресс-центр штаба АТО на официальной странице в социальной сети Facebook.

"По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", - отметили в пресс-центре АТО.

Подчеркивается, что представители в зоне проведения антитеррористической операции в текущее время обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.

При этом в штабе отмечают, что мир и спокойствии необходимо обеспечивать для проведения рождественских и новогодних праздников.

Еще по теме

Как празднуют Католическое Рождество - история, особый ужин, подарки в носках

2017-12-25 14:43 1157

КАРТА Как соблюдается "новогодне-рождественское" перемирие на Донбассе

2017-12-25 11:44 932

Сегодня Украина впервые официально отмечает Католическое Рождество

2017-12-24 13:10 2974

Порошенко приказал срочно укреплять украинские позиции на Донбассе

2017-12-21 12:43 2504

Еще новости в разделе "Политика"

Когда уволят Гонтареву: у Порошенко озвучили новые сроки

2017-12-25 22:00 841

ВАЖНО! Штаб АТО: Впервые со старта "новогоднего перемирия" не зафиксировано ни одного обстрела

2017-12-25 21:00 801

Рекордное число россиян жалеют о распаде СССР - опрос

2017-12-25 20:00 774

Гройсман рассказал, как будут растамаживаться авто на "евробляхах"

2017-12-25 19:30 1167
Все статьи раздела "Политика"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Когда уволят Гонтареву: у Порошенко озвучили новые сроки 2017-12-25 22:00 841
ВАЖНО! Штаб АТО: Впервые со старта "новогоднего перемирия" не зафиксировано ни одного обстрела 2017-12-25 21:00 801
Рекордное число россиян жалеют о распаде СССР - опрос 2017-12-25 20:00 774
Гройсман рассказал, как будут растамаживаться авто на "евробляхах" 2017-12-25 19:30 1167

Лента

22:00 Когда уволят Гонтареву: у Порошенко озвучили новые сроки
21:30 Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах
ВАЖНО! 21:00 Штаб АТО: Впервые со старта "новогоднего перемирия" не зафиксировано ни одного обстрела
видео 20:30 ЦИК РФ отказался регистрировать Навального, он призвал к бойкоту
20:00 Рекордное число россиян жалеют о распаде СССР - опрос
19:30 Гройсман рассказал, как будут растамаживаться авто на "евробляхах"
19:00 Озвучен новый прогноз по курсу гривны после Нового года
18:30 Трудовая миграция: как из-за безвиза Украина осталась без рабочих рук
18:00 Стол должен ломиться от блюд. Астрологи рассказали о праздничном меню в год Собаки
17:30 Ломаченко попросил фанатов помочь выбрать следующего соперника