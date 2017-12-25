Политика ВАЖНО! Штаб АТО: Впервые со старта "новогоднего перемирия" не зафиксировано ни одного обстрела

2017-12-25 21:00 801

В понедельник, 25 декабря, на территории проведения антитеррористической операции на Донбассе впервые со вступления в силу новогодне-рождественского перемирия была зафиксирована тишина. Такую информацию предоставил пресс-центр штаба АТО на официальной странице в социальной сети Facebook.

"По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", - отметили в пресс-центре АТО.

Подчеркивается, что представители в зоне проведения антитеррористической операции в текущее время обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.

При этом в штабе отмечают, что мир и спокойствии необходимо обеспечивать для проведения рождественских и новогодних праздников.