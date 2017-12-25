Политика Когда уволят Гонтареву: у Порошенко озвучили новые сроки

2017-12-25 22:00 844

 

С назначением главы Национального банка Украины снова вышла заминка – кандидатуру на этот пост в этом году не внесут

Такое заявление сделал заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

По его словам, кандидатуру на пост нового главы НБУ внесут не ранее февраля 2018 года: «В январе никаких серьезных голосований не будет, в том числе, по вопросу главы Нацбанка. Самое раннее – это февраль».

Гончаренко также добавил, что президент до сих пор не внес в парламент кандидатуру нового главы НБУ, якобы нет прогресса в переговорном процессе.

Как сообщала ранее Politeka, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляла, что на кресло Валерии Гонтаревой претендуют два человека. Кто именно, она не уточняла.

Напомним, глава Национального банка Валерия Гонтарева свыше полугода находится в отпуске. То есть Верховная Рада должна проголосовать за ее увольнение, но парламентарии не спешат этого делать.

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