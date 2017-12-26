Политика Число украинцев, которых удерживают террористы Донбасса быстро растет, - Геращенко

2017-12-27 08:10 807

Как сообщила первый-вице-спикер Рады и представитель Украины в Контактной группе Ирина Геращенко по итогам совещания у президента, число украинцев, которые незаконно удерживаются боевиками террористических "ЛНР" и "ДНР", продолжает расти.

По ее словам, присутствующий на встрече руководитель СБУ Василий Грицак озвучил новую неутешительную цифру: на сегодняшний день число украинцев, незаконно задержанных боевиками, составляет 170.

"Это те граждане, чьи родственники или побратимы обратились в СБУ. Но не всех граждан представители ОРДЛО подтверждают что они удерживают. На сегодня они подтверждают только 97 человек, из них тех у кого установлено местонахождение, 74 гражданина, будут освобождены 27 декабря", - пояснила Геращенко.

Также, по ее словам, президент поручил обеспечить освобожденных украинцев медицинской помощью, а также оперативно доставить их к собственными семьям.

Ранее стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря.