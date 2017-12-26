Украина АТО Сепаратисты снова нарушили "новогодне-рождественское" перемирие

2017-12-26 10:12 625

За прошедшие сутки террористы Донбасса два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, несмотря на объявленное перемирие.

"В обоих случаях украинские военные огонь не открывали. Подразделения Вооруженных сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал", - говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

Так, на донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Павлополь. Кроме этого, пять мин калибра 120 мм прилетели в сторону украинских позиций с пункта Сосновское.

На луганском направлении сепаратисты из стрелкового оружия обстреляли опорные пункты ВСУ у Станицы Луганской. К тому же в районе населенного пункта Новгородское зафиксирован пролет вражеского беспилотника, запрещенного Минскими договоренностями.