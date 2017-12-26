Украина видео В Киеве затопило целую улицу - водители спасали авто, стоя по пояс в ледяной воде

2017-12-26 11:13 615

В Днепровском районе Киева после сильного дождя полностью затопило улицу Фанерную. Местные жители и заглохшие в воде водители были не особо рады, что их улица превратилась в венецианский канал.

"На ул. Фанерной нельзя ни пройти, ни проехать из-за количества воды вследствие дождя. Попав в воду, одним водителям приходилось выталкивать свои машины из воды, другие все равно преодолевали водные барьеры, при этом существенно снижая скорость. Предполагаемая причина такого количества воды - это плохо работающее водоотведение. Мы имели возможность пообщаться с диспетчерами с "Киевавтодора" в Днепровском районе, где нам сообщили, что на место представители выезжали, они выкачивали воду", - сообщают журналисты с места ЧП.

Предварительно причиной затопления улицы стала неработающая дорожная система, из-за чего вышел из берегов канал.

В глубокой воде уже застревали несколько авто. Как видно на видеокадрах, некоторым водителям приходилось вручную выталкивать машины, стоя по пояс в ледяной воде. Уровень воды местами достигает полуметра.

В итоге движение тут было полностью парализовано,коммунальным службам пришлось откачивать воду.