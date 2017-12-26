Украина видео В Киеве затопило целую улицу - водители спасали авто, стоя по пояс в ледяной воде

2017-12-26 11:13 615

В Днепровском районе Киева после сильного дождя полностью затопило улицу Фанерную. Местные жители и заглохшие в воде водители были не особо рады, что их улица превратилась в венецианский канал.

"На ул. Фанерной нельзя ни пройти, ни проехать из-за количества воды вследствие дождя. Попав в воду, одним водителям приходилось выталкивать свои машины из воды, другие все равно преодолевали водные барьеры, при этом существенно снижая скорость. Предполагаемая причина такого количества воды - это плохо работающее водоотведение. Мы имели возможность пообщаться с диспетчерами с "Киевавтодора" в Днепровском районе, где нам сообщили, что на место представители выезжали, они выкачивали воду", - сообщают журналисты с места ЧП.

Предварительно причиной затопления улицы стала неработающая дорожная система, из-за чего вышел из берегов канал.

В глубокой воде уже застревали несколько авто. Как видно на видеокадрах, некоторым водителям приходилось вручную выталкивать машины, стоя по пояс в ледяной воде. Уровень воды местами достигает полуметра.

В итоге движение тут было полностью парализовано,коммунальным службам пришлось откачивать воду.

Еще по теме

КАРТА Сегодня дожди мокрым снегом в Украине прекратятся - потеплеет до +12°C

2017-12-26 09:40 637

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области - все цены АЗС

2017-12-26 09:11 287997

Штормовое предупреждение! - украинцев предупредили о мощном снегопаде и дожде

2017-12-25 08:09 1842

За вчерашний день от падения сосулек в Киеве пострадали 9 человек

2017-12-23 11:00 2585

Еще новости в разделе "Украина"

В оккупированном Крыму "перекроили" дело замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза

2017-12-26 12:43 135

видео В Киеве затопило целую улицу - водители спасали авто, стоя по пояс в ледяной воде

2017-12-26 11:13 615

фото + видео В центре Одессы осквернили музей Холокоста, архив и здание синагоги

2017-12-26 10:41 529

АТО Сепаратисты снова нарушили "новогодне-рождественское" перемирие

2017-12-26 10:12 625
Все статьи раздела "Украина"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В оккупированном Крыму "перекроили" дело замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза 2017-12-26 12:43 135
видео В Киеве затопило целую улицу - водители спасали авто, стоя по пояс в ледяной воде 2017-12-26 11:13 615
фото + видео В центре Одессы осквернили музей Холокоста, архив и здание синагоги 2017-12-26 10:41 529
АТО Сепаратисты снова нарушили "новогодне-рождественское" перемирие 2017-12-26 10:12 625

Лента

12:43 В оккупированном Крыму "перекроили" дело замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза
12:14 В Турции проходят массовые аресты подозреваемых в связях с "Исламским государством"
11:42 Саакашвили пришел на допрос в СБУ, но входить в здание опять отказался
видео 11:13 В Киеве затопило целую улицу - водители спасали авто, стоя по пояс в ледяной воде
фото + видео 10:41 В центре Одессы осквернили музей Холокоста, архив и здание синагоги
АТО 10:12 Сепаратисты снова нарушили "новогодне-рождественское" перемирие
КАРТА 09:40 Сегодня дожди мокрым снегом в Украине прекратятся - потеплеет до +12°C
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:11 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области - все цены АЗС
08:39 Москва обвинила миссию ОБСЕ во вмешательстве в президентские выборы Путина
08:10 Биометрический контроль на Украинско-российской границе запустят раньше срока