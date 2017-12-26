Политика Стала известна дата принятия в Раде переписанного закона о реинтеграции Донбасса

2018-01-02 12:15 606

Как заявил секретарь парламентского комитета по безопасности и обороне Иван Винник законопроект о реинтеграции Донбасса будет полностью готов к принятию в январе.

Перед Новым Годом к тексту законопроекта имплементирована половина юридических замечаний профильного управления ВР. 

"Мы могли поставить точку в этом вопросе еще в текущем году, не переносить вопрос на январь... Мы имплементировали не менее половины технико-юридических замечаний юридического управления ВР к тексту проекта, поэтому он полностью готов на январь к принятию", - заявил он.

По словам Винника, рассмотрение документа состоится 16 января, а поддержать его готовы представители пяти фракций.

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"Пока предварительные консультации говорят о том, что 16 января мы начнем рассматривать его во втором чтении. В то же время надо видеть голоса в ВР, голоса не в связи с политической целесообразностью или поддержкой, потому что сейчас сегодня я имею право констатировать, мне кажется, что мы имеем поддержку от не менее 5 фракций парламента, но физически депутаты должны быть в зале", - констатировал он.

Напомним, Верховная Рада поддержала за основу так называемый законопроект о деоккупации Донбасса (официально - № 7163 "Об особенностях государственной политики касательно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"), 6 октября. "За" проголосовали 233 народных депутата. Таким образом, АТО может перейти в самооборону Украины, Объединенный штаб ВСУ - заменить Антитеррористический центр в роли руководителя защиты территорий государства. Из документа исключили упоминание о минских договоренностях. Планируются и другие изменения, ведь документ принят только в первом чтении. Сейчас идет подготовка ко второму чтению.

Спикер Рады Андрей Парубий также подтвердил, что рассмотрение законопроекта во втором чтении может быть начато 16 января.

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