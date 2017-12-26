Политика Германия предложила Украине неплохую альтернативу членству в Евросоюзе

2018-01-02 13:16 669

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил о том, что в европейцы должны шире применять в отношениях с государствами, не входящими в союз, "альтернативные формы сотрудничества".

По мнению министра, Украина и Турция вряд ли станут членами ЕС в обозримом будущем, и примером отношений с ними может стать сделка, подобная той, которую Брюссель пытается добиться с Лондоном.

"Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран: для Украины или для Турции", - пояснил Габриэль.

Напомним, Brexit – выход Великобритании из Европейского союза, право на который страна получили во время референдума 2016 года. По результатам референдума Соединенное Королевство получает большую самостоятельность при решении внутренних и внешнеполитических вопросов.

В то же время пострадавшей стороной от такого шага становится ЕС (нарушаются установленные связи), поэтому Еврокомиссия требует от Великобритании выплаты финансовой компенсации за выход. В дальнейшем модель существования между Евросоюзом и королевством предполагает наличие свободы перемещения граждан и капитала, свободы торговли и ряда других свобод.

Еще по теме

Отопительный сезон: В подземных хранилищах Украины быстро падают запасы газа

2018-01-02 08:39 924

С Нового года в Украине увеличится минимальная зарплата

2018-01-01 22:00 2636

Аваков рассказал, сколько заработал на продаже "Эспрессо ТВ"

2018-01-01 20:00 1669

С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий

2018-01-01 19:30 2345

Еще новости в разделе "Политика"

Климкин: Убийство Ноздровской – вызов для государства

2018-01-02 13:55 600

Полторак наглядно показал, как изменилась украинская армия за один год

2018-01-02 13:44 486

Германия предложила Украине неплохую альтернативу членству в Евросоюзе

2018-01-02 13:16 669

За год в Украине прошли 72 тысячи акций протеста, в которых поучаствовали 28 миллионов человек

2018-01-02 12:43 540
Все статьи раздела "Политика"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Климкин: Убийство Ноздровской – вызов для государства 2018-01-02 13:55 600
Полторак наглядно показал, как изменилась украинская армия за один год 2018-01-02 13:44 486
Германия предложила Украине неплохую альтернативу членству в Евросоюзе 2018-01-02 13:16 669
За год в Украине прошли 72 тысячи акций протеста, в которых поучаствовали 28 миллионов человек 2018-01-02 12:43 540

Лента

15:14 С января оккупанты резко поднимают тарифы на коммунальные услуги в Крыму
14:45 Аналитики вывели психологический секрет успеха - как получить от жизни максимум
видео 14:13 Вышел трейлер "Мстители: Война бесконечности" с Йоханссон и Камбербэтчем
14:05 Убийство Ноздровской: стало известно о громком повороте в деле
видео 13:58 Убийство Ноздровской: активисты пикетируют здание Нацполиции
13:55 Климкин: Убийство Ноздровской – вызов для государства
13:55 Во Львовской области взрывом петарды оторвало мужчине пальцы
13:44 Полторак наглядно показал, как изменилась украинская армия за один год
13:16 Германия предложила Украине неплохую альтернативу членству в Евросоюзе
12:43 За год в Украине прошли 72 тысячи акций протеста, в которых поучаствовали 28 миллионов человек