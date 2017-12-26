Политика Германия предложила Украине неплохую альтернативу членству в Евросоюзе

2018-01-02 13:16 669

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил о том, что в европейцы должны шире применять в отношениях с государствами, не входящими в союз, "альтернативные формы сотрудничества".

По мнению министра, Украина и Турция вряд ли станут членами ЕС в обозримом будущем, и примером отношений с ними может стать сделка, подобная той, которую Брюссель пытается добиться с Лондоном.

"Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран: для Украины или для Турции", - пояснил Габриэль.

Напомним, Brexit – выход Великобритании из Европейского союза, право на который страна получили во время референдума 2016 года. По результатам референдума Соединенное Королевство получает большую самостоятельность при решении внутренних и внешнеполитических вопросов.

В то же время пострадавшей стороной от такого шага становится ЕС (нарушаются установленные связи), поэтому Еврокомиссия требует от Великобритании выплаты финансовой компенсации за выход. В дальнейшем модель существования между Евросоюзом и королевством предполагает наличие свободы перемещения граждан и капитала, свободы торговли и ряда других свобод.