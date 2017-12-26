Политика За год в Украине прошли 72 тысячи акций протеста, в которых поучаствовали 28 миллионов человек

2018-01-02 12:43 540

Всего за год в ходе массовых акций в Украине пострадали 1,4 тысяч полицейских и бойцов Национальной гвардии.

Такие цифры назвал руководитель Нацполиции Сергей Князев. По его словам, всего с начала прошлого года в Украине состоялось 72 тысячи массовых мероприятий, в которых приняли участие 28 миллионов граждан.

"К сожалению, мы констатируем, что более 700 таких мероприятий проходили со столкновениями, во время которых пострадали как участники акций, так и полицейские. Во время нескольких последних таких мероприятий были травмированы 62 сотрудника полиции и 8 протестующих. Всего с начала года при обеспечении публичного порядка травмированы 1443 сотрудника полиции и Нацгвардии, разные степени тяжести, от легких до средних или тяжких телесных повреждений", - сказал Князев.

Глава НПУ отметил, что в текущем году начали работы новосозданные подразделения тактической полиции и полиции коммуникации, офицеры которых посещали каждое мероприятие и вели работу с его активными участниками либо организаторами. Работу данных подразделений Князев назвал эффективной, "хотя и не без недостатков".

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