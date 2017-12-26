Политика Полторак наглядно показал, как изменилась украинская армия за один год

2018-01-02 13:44 480

Минобороны Украины отчиталось о работе за год. Результаты были обнародованы в Facebook. Причем опубликовал их на своей личной странице глава ведомства Степан Полторак.

Так, среди достижений реформы в оборонной сфере генерал указал усовершенствование системы управления и оборонного планирования, увеличение количества тактических учений на бригадном и батальонном уровнях с использованием более 650 стандартов НАТО в процессе подготовки военных.

Также Полторак напомнил об увеличении денежного обеспечения военнослужащих, переходе более 20 в/ч на новую систему питания, создании оперативного резерва в составе почти 140 тысяч штыков, формировании учебных центров и институтов.