Политика Празднование Нового года обойдется украинцам в 1659 грн – опрос

2017-12-26 17:30 1094

 

В прошлом году эта сумма составила 1 205 грн.

Украинцы потратят в среднем на празднование Нового года 1 659 грн, свидетельствуют данные опроса Research&Branding Group. В прошлом году эта сумма составила 1 205 грн, а в 2015 году – 911 грн.

Согласно исследованию, на праздничный стол условный украинец намерен потратить в среднем 806 грн, на подарки – 769 грн, на другие новогодние расходы (посещение елок, театров, ресторанов, туристические поездки и т.п.) – 721 грн.

Как отмечают социологи, эту сумму следует понимать как достаточно условную, отражающую некую центральную тенденцию в планируемых украинцами праздничных расходах. Реально же размеры этих расходов будут существенно различаться в разных семьях. К примеру, половина украинских семей, планирующих совершить новогодние расходы, потратит на это в совокупности менее 1 250 грн, а вторая половина – больше этой суммы.

Опрос проводился с 4 по 14 декабря 2017 года среди 1 801 человек по всей территории Украины кроме Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Ошибка выборки составляет 2,4%.

Ранее специалисты Национального научного центра Институт аграрной экономики подсчитали, что стоимость новогоднего стола для семьи из 4 человек в среднем по Украине выросла практически на треть (31,2%) по сравнению с 2017 годом и составляет 1 350 грн.

Еще по теме

Синоптики рассказали, с какой погодой украинцы встретят Год Желтой Собаки

2017-12-26 20:30 787

Саакашвили радуется, что Новый год будет встречать в Киеве

2017-12-26 16:30 1063

Озвучен новый прогноз по курсу гривны после Нового года

2017-12-25 19:00 2224

Стол должен ломиться от блюд. Астрологи рассказали о праздничном меню в год Собаки

2017-12-25 18:00 2797

Еще новости в разделе "Политика"

Сыну Авакова больше не придется носить электронный браслет

2017-12-26 21:30 769

Порошенко сообщил детали подготовки к обмену пленными

2017-12-26 21:00 847

Названо точное время обмена пленными на Донбассе

2017-12-26 19:30 1013

Завтра на границе с Россией начнет работу биометрический контроль в двух пунктах пропуска

2017-12-26 18:00 1046
Все статьи раздела "Политика"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Сыну Авакова больше не придется носить электронный браслет 2017-12-26 21:30 769
Порошенко сообщил детали подготовки к обмену пленными 2017-12-26 21:00 847
Названо точное время обмена пленными на Донбассе 2017-12-26 19:30 1013
Завтра на границе с Россией начнет работу биометрический контроль в двух пунктах пропуска 2017-12-26 18:00 1046

Лента

22:00 Украинский футболист выразил желание покинуть гранд чемпионата России
21:30 Сыну Авакова больше не придется носить электронный браслет
21:00 Порошенко сообщил детали подготовки к обмену пленными
20:30 Синоптики рассказали, с какой погодой украинцы встретят Год Желтой Собаки
20:00 Цену на электричество хотят взвинтить еще на 10%
19:30 Названо точное время обмена пленными на Донбассе
19:00 В сети сообщили о странном взрыве в небе над Крымом: опубликованы фото
18:30 Под Киевом глыба льда рухнула с крыши, разбив 18 автомобилей
18:00 Завтра на границе с Россией начнет работу биометрический контроль в двух пунктах пропуска
17:30 Празднование Нового года обойдется украинцам в 1659 грн – опрос