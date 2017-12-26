Политика Названо точное время обмена пленными на Донбассе

2017-12-26 19:30 1016

 

Пленных на Донбассе обменяют 27 декабря около 13:00. Об этом сообщил "глава ДНР" Александр Захарченко, передает "Донецкое агентство новостей".

"Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять", — сказал он.

Захарченко добавил, что, по предварительным договоренностям, процедура обмена пленными состоится завтра в 13:00 по московскому времени (в полдень по Киеву).

Ожидается, что при этом будут присутствовать представители церкви (одним из организаторов обмена является глава РПЦ Кирилл).

Позже "уполномоченный по правам человека в ДНР" Дарья Морозова заявила, что при обмене будут дежурить две "скорые" и силовые структуры сепаратистов.

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