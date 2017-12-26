Мир В сети сообщили о странном взрыве в небе над Крымом: опубликованы фото

2017-12-26 19:00 1450

 

В оккупированном Российской Федерацией Симферополе (Крым) произошел мощный взрыв в небе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Тейфук Гафаров.

"В Ак-Мечети был слышен звук, и чувствовалась вибрация", - написал он.

Стоит отметить, что его пост активно комментируют в сети.

"На небе после взрыва остался след", "Странно, минуты 3 назад, сидя в помещении на ул. Футболистов, я тоже слышал звук с вибрацией", "А что это было?", "В центре тоже трухануло, земля задрожала", "Грохнуло знатно! Кто в курсе, что это?", "На Кечкеметской ощущение, что дом подбросило в воздух", "В центре был слышен сильный взрыв и виден след на небе", "На рынке в магазинах стены тряслись", - пишут в интернете.

В то же время Telegram-канал LIFESHOT отмечает, что тайна с хлопком, который слышал весь Симферополь, раскрыта. Так, Минобороны РФ запускало самолет в 120 км от города. Он как раз и произвёл хлопок, когда преодолевал звуковой барьер на небольшой высоте.

 

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