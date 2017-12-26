Политика Порошенко сообщил детали подготовки к обмену пленными

2017-12-26 21:00 850

 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не может быть ничего важнее, чем возвращение домой украинцев, которые находятся в плену. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Последние дни подготовка к освобождению украинских заложников продолжалась в режиме 24 часа в сутки. Это была очень изнурительная, очень профессиональная с нашей стороны борьба за каждого", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что были задействованы все возможные механизмы международного давления, включая Нормандский формат, Трехстороннюю контактную группу, ОБСЕ, Красный крест и другие.

"Все были задействованы и сработали как единый механизм, четко слаженная команда для того, чтобы приблизить завтрашний день и вообще сделать его возможным", - добавил он.

Также президент выразил благодарность родным украинских заложников за то, что они верят в украинское государство и общую борьбу.

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