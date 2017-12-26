Политика Сыну Авакова больше не придется носить электронный браслет

2017-12-26 21:30 772

 

Соломенский районный суд Киева отменил обязательство для сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра носить электронный браслет слежения. Об этом "Українським новинам" сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины.

Судебное заседание состоялось 22 декабря.

САП просила продлить сыну Авакова меру пресечения в виде личного обязательства и обязанность носить электронный браслет, при этом суд удовлетворил требования частично.

Суд продлил личное обязательство и обязанность Авакова являться к следователю по первому вызову, а также сообщать о смене места проживания, однако отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

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