Украина Синоптики рассказали, с какой погодой украинцы встретят Год Желтой Собаки

2017-12-26 20:30 787

 

Температура в некоторых регионах Украины на Новый год может колебаться от 8 до 12 градусов тепла. Об этом сообщают синоптики в Facebook.

Народные и метеорологические прогнозы совпадают не стопроцентно. Ранее синоптики обещали небольшие морозы и немного снега. Синоптик Наталья Диденко считает, что стоит ожидать плюсовой температуры.

Неделя до Нового года и непосредственно день праздника в Украине должен быть теплым, но не сухим. Так, 29-30 декабря в большинстве областей ожидаются дожди с мокрым снегом, а на дорогах - гололедица. Ветер временами будет усиливаться. Средняя ожидаемая температура в Украине 26-31 декабря - от +2 до +8 С.

Первый день 2018 года украинцы встретят с температурой до +12 в южных регионах. В Черниговской, Ровенской и Житомирской областях возможен дождь с мокрым снегом.

Начиная с четверга, в столице температура воздуха поднимется до 7-8 С днем. Ночью температура в эти дни не опустится ниже 1 С.

Предполагается, что в ночь на 31 декабря 2017 года в столице будет около 0 С, а днем до +3 С. В новогоднюю ночь в Киеве ожидается до -1 С. 1 января 2018 года днем будет до 4 градусов тепла и без осадков.

В Карпатах обещают небольшой снег, а температура в горах не опустится ниже 4 градусов. А вот дальнейшие праздники пройдут в более зимней атмосфере. После Нового года температура ночью достигнет -17 ºС.

Народный синоптик Леонид Горбань считает, что украинцам необходимо готовиться к еще более низким температурам. По его мнению, зима 2018 будет с морозами до -30ºС. Но есть надежда, что начнутся они после праздничной ночи. Синоптик обещает до -5 ºС на Новый год, сильные снегопады перед праздником и после него.

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