Мир видео Умер Владимир Шаинский - один из наиболее известных и любимых композиторов ХХ века

2017-12-27 08:39 816

На 93-м году жизни умер один из наиболее известных композиторов ХХ века Владимир Шаинский. Он написал музыку к более чем 40 детским фильмам и мультфильмам "Голубой вагон" и "Пусть бегут неуклюже", "Улыбка", "Белые кораблики", "Вместе весело шагать", "Антошка", автора шлягеров "Когда цвели сады" и "Лада".

"Лада", 1968

Слова к песне написал поэт Михаил Пляцковский, а первым исполнителем стал Вадим Мулерман. Позже композицию пели Александр Малинин и Мурат Насыров.

"Антошка", 1969 (мультфильм "Антошка")

Второй сюжет мультипликационного альманаха "Веселая карусель" "Антошка" был снят по одноименной песенке, которую создали Владимир Шаинский и Юрий Энтин. Композицию исполнила детская хоровая студия "Спутник".

"Чунга-чанга", 1971 (мультфильм "Катерок")

Название песни, слово "Чунга-чанга", выдумал автор слов Юрий Энтин. Ее исполнили Анатолий Горохов и Аида Ведищева. После выхода композицию критиковали за "непатриотизм" и воспевание чужой страны.

"Не плачь, девчонка", 1971

Солдатскую песню "Не плачь, девчонка" исполняли Эдуард Хиль и Лев Лещенко. Текст написал поэт Владимир Харитонов, автор "Дня победы".

"Голубой Вагон", 1974 (мультфильм "Шапокляк")

Владимир Шаинский является композитором трех из четырех мультфильмов про Чебурашку и Гену — "Чебурашка", "Чебурашка идет в школу" и "Шапокляк". Вместе с поэтом Александром Тимофеевским он создал известную "Песенку крокодила Гены", а слова к "Голубому вагону" написал Эдуард Успенский.

"Улыбка", 1974 (мультфильм "Крошка Енот")

Советский мультипликационный фильм "Крошка Енот" был снят по мотивам сказки американской писательницы Лилиан Муур. Главный персонаж исполняет песенку "Улыбка", слова которой написал Михаил Пляцковский, а мелодию — Владимир Шаинский.

"Когда цвели сады", 1976

В феврале 1976 года польская певица Анна Герман приехала в Москву для съемок в телепередаче. После их окончания артистка встретилась с Владимиром Шаинским, который написал для нее новую песню "Когда цвели сады". Впоследствии композиция стала одной из самых популярных в репертуаре певицы наряду с такими произведениями как "Надежда" и "Эхо любви".

"Ну почему ко мне ты равнодушна?", 1978 (фильм "И снова Аниксин")

Трехсерийный художественный фильм "И снова Аниксин" был снят режиссерами Михаилом Жаровым и Виталием Ивановым. Песню "Ну почему ко мне ты равнодушна?" в одном из эпизодов исполнил актер Юрий Пузырёв, исполнивший в картине роль шабашника-гитариста Юрия Буровских. Также композицию исполнял Андрей Миронов.

"Обручальное кольцо", 1980

Песню Владимира Шаинского и Михаила Рябинина первыми исполнили участники ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко и Марина Школьник. Позже свои версии композиции записали певицы Любовь Успенская и Жасмин.

"Песенка мамонтенка", 1981 (мультфильм "Мама для мамонтенка")

"Песенку мамонтенка" спела Клара Румянова. Композиция стала неофициальным гимном учреждений для детей-сирот.

НАША СПРАВКА

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Из-за войны его семью эвакуировали в Ташкент. Музыку начал писать во время службы в армии. После окончания войны поступил в МГК имени П. И. Чайковского на оркестровый факультет. С 1949 по 1962 гг. успел поработать в оркестре Леонида Утесова, преподавателем в музыкальной школе, оркестровщиком, композитором и музыкальным руководителей эстрадных оркестров. В 1965 г. окончил композиторский факультет Бакинской консерватории имени У. А. Г. Гаджибекова. До 2000 г. жил и работал в Москве, после переехал в Израиль, а спустя четыре года — в США. В 2011 г. перенес операцию по удалению раковой опухоли желудка. В 2015 г. Шаинский начал проходить повторное лечение из-за рецидива.