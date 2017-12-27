Мир видео Умер Владимир Шаинский - один из наиболее известных и любимых композиторов ХХ века

2017-12-27 08:39 816

На 93-м году жизни умер один из наиболее известных композиторов ХХ века Владимир Шаинский. Он написал музыку к более чем 40 детским фильмам и мультфильмам "Голубой вагон" и "Пусть бегут неуклюже", "Улыбка", "Белые кораблики", "Вместе весело шагать", "Антошка", автора шлягеров "Когда цвели сады" и "Лада".

"Лада", 1968 

Слова к песне написал поэт Михаил Пляцковский, а первым исполнителем стал Вадим Мулерман. Позже композицию пели Александр Малинин и Мурат Насыров.

"Антошка", 1969 (мультфильм "Антошка")

Второй сюжет мультипликационного альманаха "Веселая карусель" "Антошка" был снят по одноименной песенке, которую создали Владимир Шаинский и Юрий Энтин. Композицию исполнила детская хоровая студия "Спутник".

"Чунга-чанга", 1971 (мультфильм "Катерок")

Название песни, слово "Чунга-чанга", выдумал автор слов Юрий Энтин. Ее исполнили Анатолий Горохов и Аида Ведищева. После выхода композицию критиковали за "непатриотизм" и воспевание чужой страны. 

"Не плачь, девчонка", 1971

Солдатскую песню "Не плачь, девчонка" исполняли Эдуард Хиль и Лев Лещенко. Текст написал поэт Владимир Харитонов, автор "Дня победы".

"Голубой Вагон", 1974 (мультфильм "Шапокляк")

Владимир Шаинский является композитором трех из четырех мультфильмов про Чебурашку и Гену — "Чебурашка", "Чебурашка идет в школу" и "Шапокляк". Вместе с поэтом Александром Тимофеевским он создал известную "Песенку крокодила Гены", а слова к "Голубому вагону" написал Эдуард Успенский.

"Улыбка", 1974 (мультфильм "Крошка Енот")

Советский мультипликационный фильм "Крошка Енот" был снят по мотивам сказки американской писательницы Лилиан Муур. Главный персонаж исполняет песенку "Улыбка", слова которой написал Михаил Пляцковский, а мелодию — Владимир Шаинский.

"Когда цвели сады", 1976

В феврале 1976 года польская певица Анна Герман приехала в Москву для съемок в телепередаче. После их окончания артистка встретилась с Владимиром Шаинским, который написал для нее новую песню "Когда цвели сады". Впоследствии композиция стала одной из самых популярных в репертуаре певицы наряду с такими произведениями как "Надежда" и "Эхо любви".

"Ну почему ко мне ты равнодушна?", 1978 (фильм "И снова Аниксин")

Трехсерийный художественный фильм "И снова Аниксин" был снят режиссерами Михаилом Жаровым и Виталием Ивановым. Песню "Ну почему ко мне ты равнодушна?" в одном из эпизодов исполнил актер Юрий Пузырёв, исполнивший в картине роль шабашника-гитариста Юрия Буровских. Также композицию исполнял Андрей Миронов.

"Обручальное кольцо", 1980

Песню Владимира Шаинского и Михаила Рябинина первыми исполнили участники ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко и Марина Школьник. Позже свои версии композиции записали певицы Любовь Успенская и Жасмин.

"Песенка мамонтенка", 1981 (мультфильм "Мама для мамонтенка")

"Песенку мамонтенка" спела Клара Румянова. Композиция стала неофициальным гимном учреждений для детей-сирот.

НАША СПРАВКА

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Из-за войны его семью эвакуировали в Ташкент. Музыку начал писать во время службы в армии. После окончания войны поступил в МГК имени П. И. Чайковского на оркестровый факультет. С 1949 по 1962 гг. успел поработать в оркестре Леонида Утесова, преподавателем в музыкальной школе, оркестровщиком, композитором и музыкальным руководителей эстрадных оркестров. В 1965 г. окончил композиторский факультет Бакинской консерватории имени У. А. Г. Гаджибекова. До 2000 г. жил и работал в Москве, после переехал в Израиль, а спустя четыре года — в США. В 2011 г. перенес операцию по удалению раковой опухоли желудка. В 2015 г. Шаинский начал проходить повторное лечение из-за рецидива.

Еще по теме

видео В Лондоне на 56-м году жизни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский

2017-11-22 10:14 3638

Шутки в сторону: На 70-м году жизни умер писатель и юморист Михаил Задорнов

2017-11-10 11:42 2212

Джемилев рассказал, почему РФ согласилась освободить Умерова и Чийгоза

2017-10-28 11:30 2932

Стало известно, почему перенесли возвращение Умерова и Чийгоза

2017-10-26 21:30 2593

Еще новости в разделе "Мир"

видео Умер Владимир Шаинский - один из наиболее известных и любимых композиторов ХХ века

2017-12-27 08:39 816

В сети сообщили о странном взрыве в небе над Крымом: опубликованы фото

2017-12-26 19:00 2361

ВМФ Британии показал готовность быстро затопить любой российский корабль

2017-12-26 15:46 1524

фото За три дня в швейцарских Альпах из-за схода лавин погибли трое лыжников

2017-12-26 14:45 1178
Все статьи раздела "Мир"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

видео Умер Владимир Шаинский - один из наиболее известных и любимых композиторов ХХ века 2017-12-27 08:39 816
В сети сообщили о странном взрыве в небе над Крымом: опубликованы фото 2017-12-26 19:00 2361
ВМФ Британии показал готовность быстро затопить любой российский корабль 2017-12-26 15:46 1524
фото За три дня в швейцарских Альпах из-за схода лавин погибли трое лыжников 2017-12-26 14:45 1178

Лента

12:43 В Высоком суде Лондона сегодня уже три иска против Коломойского и Боголюбова
фото 12:14 За разрешение поставить два киоска чиновница требовала новый автомобиль
фото 11:42 Стало известно где и когда произойдет обмен пленными между Украиной и сепаратистами
11:13 Обнародован полный текст законопроекта Порошенко о Высшем антикоррупционном суде
видео 10:41 Сепаратисты открыли минометный огонь по позициям ВСУ, есть жертвы и раненные
10:12 Михо гонят из страны: Окружной админсуд Киева одобрил экстрадицию Саакашвили
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:40 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области - все цены АЗС
видео 09:11 В Китае Санта-Клаусов заменили крошечными пингвинами из нового зоопарка
видео 08:39 Умер Владимир Шаинский - один из наиболее известных и любимых композиторов ХХ века
08:10 Число украинцев, которых удерживают террористы Донбасса быстро растет, - Геращенко