Политика Обнародован полный текст законопроекта Порошенко о Высшем антикоррупционном суде

2017-12-27 11:13 513

Текст президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде опубликовали на сайте Верховной Рады.

В законопроекте отмечается, что на должность судьи Высшего антикоррупционного суда претендент избирается на конкурсе, им может быть назначен гражданин Украины в возрасте не менее 35 лет, со стажем работы в должности судьи не менее 5 лет, с ученой степенью в области права или проработав в научной отрасли не менее 7 лет, с адвокатским опытом.

В состав суда входят судьи в количестве, которое определяется согласно закону "О судоустройстве и статусе судей" в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете Украины на содержание этого суда, и с отдельным установлением, в пределах количества судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты этого суда.

Также предлагается разрешить Высшему антикоррупционному суду рассматривать дела, в которых ущерб или предмет преступления составляет более 500 прожиточных минимумов, а также предусмотреть круглосуточную охрану для судей Высшего антикоррупционного суда.

Президент в законопроекте предлагает Раде предусмотреть создание Общественного совета международных экспертов и позволить ему ветировать кандидатуры в Антикоррупционный суд.

Как сообщалось, 23 декабря Порошенко внес в ВР проект закона об Антикоррупционном суде.

Напомним, что законопроект №6011 "Об антикоррупционных судах" был зарегистрирован в Раде в феврале 2017 года. Но парламент неоднократно пытался снять с рассмотрения депутатский законопроект, чтобы президент Петр Порошенко мог подать свой, но каждый раз не хватало голосов.

Полный текст законопроекта читай ТУТ

 

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